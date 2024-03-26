Kaan Ayhan kariyer rekorunu kırdı

Gurbetçi yıldız Kaan Ayhan, Galatasaray ile çok başarılı bir sezon geçiriyor.

Ligde 27 maçta 1 gol, 1 asist üreten Ayhan, tüm kulvarlarda ise 40 maça çıktı. Milli oyuncu, birinci lig seviyesinde en çok maç oynadığı sezona çıkmış durumda.

Sassuolo, Düsseldorf, Schalke ve Frankfurt dönemleri de incelediğinde 29 yaşındaki oyuncunun 40 maç ve üstünde oynadığı bir sezon bulunmuyor.

Kalan haftalar da düşünüldüğünde gurbetçi oyuncu, kendi kariyerinde en çok maç oynadığı sezonu geride bırakacak.

Kaan Ayhan'ın, 2019-2020 ve 2018-2019 sezonlarında ise Alman ekibi Düsseldorf'ta 34 maç oynadığı dönemler bulunuyor.