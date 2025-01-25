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Spor

Kaan Ayhan: Kendi yerimde oynamaya özlemişim

Galatasaray'ın milli oyuncusu Kaan Ayhan, Konyaspor ile oynadıkları karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi25 Ocak 2025 Cumartesi 23:37 - Güncelleme:
Kaan Ayhan: Kendi yerimde oynamaya özlemişim
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Galatasaray'ın milli oyuncusu Kaan Ayhan, Konyaspor ile oynadıkları karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Ayhan, "Çok kritik bir maçtı. Moralimizi yukarıda tutmak için önemliydi. İyi oynadık. Bazı pozisyonlarda şanslı olsak daha rahat bir maç olabilirdi. Mücadeleyi gösterdik. Taraftarın pozitif enerjisiyle, uzun zaman sonra kalemizde gol görmedik. Pozitif anlar vardı. Bu maçtan pozitif çıkaracağımız şeyler var. Önümüze bakıyoruz. Amsterdam'da çok önemli bir maç bizi bekliyor." dedi.

Mevkisi ve performansı hakkında konuşan 30 yaşındaki oyuncu, "Kendi mevkimde oynamayı özlemiştim. Umarım takım arkadaşlarım da özlemiştir. Takım oyunu için iyi bir takım arkadaşı olmuşumdur umarım. Sözde sağ bek ama orada da daha çok merkeze gelip oyun kurulumunda önemli olmaya çalışıyorum. Çok şey değişmedi bugün. Takım arkadaşlarım mücadele etti, ben de elimden geldiğince mücadele ettim. Hepimiz mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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