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Spor

Kaan Ayhan: Mertens'in katkısı unutulmayacak

Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada frikik golü kaydeden Kaan Ayhan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi24 Mayıs 2025 Cumartesi 23:25 - Güncelleme:
Kaan Ayhan: Mertens'in katkısı unutulmayacak
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Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada frikik golü kaydeden Kaan Ayhan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından konuşan Ayhan, "Öncelikle tabii ki bugün takımın performansını unutmamak lazım. Bazı oyuncularımız aylardır 90 dakika oynamadı belki, bazı eksiklerimiz olmasına rağmen kazanıp devam ettik. O yüzden çok mutluyuz. Bu sezon golüm yoktu, belki de böyle olması daha güzel oldu, daha etkileyici oldu belki. Golden önemlisi takım arkadaşlarımla sevinmekti, onların da sevgisini görmüş oldum. Hepimiz mutluyuz, ben de o kadar mutluyum." dedi.

"BU TAKIMA KATKISI UNUTULMAYACAK"

Mertens ile ilgili konuşan Kaan, "Dries gibi oyuncumuz kadroda olduğu sürece frikiklerin başına geçmek zor oluyor, o da bu işlerin ustası. Dries, çok önemli oyuncumuz. Ondan önemlisi çok büyük karakter. Hepimiz üzgünüz. Bu takıma katkısı unutulmayacak. Kaptanlık bandını ona seve seve teslim ettim, inşallah o da bugünü unutmaz." ifadelerini kullandı.

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