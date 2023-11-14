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Spor

Kaan Ayhan: Orta sahada mutluyum

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Kaan Ayhan, A Milli Takım kampında açıklamalarda bulundu. Son dönemde orta sahada oynamasından şikayetçi olmadığını dile getiren 29 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Montella için, 'Montella ile tanışma süreci içerisindeyiz. Bazı şeyler bizim, bazı şeylere hocanın alışması gerek. Kısa süredeki analizleri, taktikleri ile bize çok yardımcı oldu.' sözlerini sarf etti.

14 Kasım 2023 Salı 17:13 - Güncelleme:
Kaan Ayhan: Orta sahada mutluyum
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A Milli Takım'da Kaan Ayhan, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kaan Ayhan, "EURO2024'e katılmayı garantiledik. Galler maçına kazanmak için gideceğiz. Almanya maçı benim ve bazı arkadaşlarım için özel olacak. Hocanın planlarını tam görmedik, orada da birkaç yeni oyuncu ya da az oynayan isimleri göreceğiz. Önemli bir maç o da." dedi.

Milli oyuncu sözlerine, "Yoğun bir maç programı var. Geçen şakalaşıyorduk, gözümüzü açtığımızda ya sahadayız, ya da uçaktayız. Ama normal, küçüklüğümüzden beri bugünleri hedefledik. Bir yandan şükrediyoruz. Bu şansı değerlendirmek istiyoruz. Fiziksel olarak çok iyi hissediyorum. Hatayspor maçında sonradan girdim. Fit geldim." şeklinde devam etti.

"BAYERN MAÇINDA TEST ETTİK"

Almanya ile oynanacak maç için konuşan 29 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray ile Münih'te oynadığımız maçta taraftarı test ettik. Büyük bir camiayız, bizi inanılmaz desteklediler. Türk Milli Takımı ile de o ortamı görmek istiyoruz. Deplasmanda gibi hissetmeyeceğiz. İnşallah turnuvada da iyi işler yapmak istiyoruz." yorumunda bulundu.

"ORTA SAHADA MUTLUYUM"

Oynadığı mevki için konuşan deneyimli isim, "Orta sahada mutluyum. Sağ bekte gerek olursa, elimizden geleni yaparız. Sağ bek son dönemde az oynadım. Olduğum pozisyona şu an alışıyorum." dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile ilgili görüşlerini aktaran Kaan Ayhan, "Vincenzo Montella ile tanışma süreci içerisindeyiz. Bazı şeyler bizim, bazı şeylere hocanın alışması gerek. Kısa süredeki analizleri, taktikleri ile bize çok yardımcı oldu. Bu da zaten skora yansıdı. Hocamızla, takım olarak iyi sonuçlar aldık. İnşallah böyle devam ederiz ve daha başarılı Milli Takım oluruz." sözlerini sarf etti.

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