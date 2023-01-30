Süper Lig lideri Galatasaray, Serie A takımlarından Sassuolo'dan milli futbolcu Kaan Ayhan'ı kiraladığını duyurdu.

Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan ve kulübü US Sassuolo Calcio s.r.l ile oyuncunun 2022-23 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri yer aldı.

KAAN AYHAN'IN SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU



28 yaşındaki milli stoper için Galatasaray 400 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Kaan Ayhan sezon sonuna kadar Galatasaray'dan net 9 milyon 500 bin lira net ücret kazanacak.

Sarı kırmızılılar, tecrübeli stoperin bonservisini almak isterse İtalyan kulübüne 2 milyon 800 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

KAP'A yapılan açıklama:

Futbolcunun eski kulübüne net 400.000 € tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2.800.000 Euro'dur. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 9.500.000 TL sezonluk ücret ödenecektir.