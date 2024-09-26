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Spor

Kaan Ayhan: Sahada çok duygulandım

Galatasaray'da PAOK maçına kaptan olarak çıkan Kaan Ayhan, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

26 Eylül 2024 Perşembe 00:59 - Güncelleme:
Kaan Ayhan: Sahada çok duygulandım
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Galatasaray'da PAOK maçına kaptan olarak çıkan Kaan Ayhan, galibiyet sonrası açıklamalar yaptı.

Kaan Ayhan yaptığı açıklamada, "Öncelikle takım arkadaşlarımı ve taraftarı tebrik ederim. İnanılmaz bir atmosfer yaşadık. Kişisel oyunuma veya duygularıma gelince; kaptan olarak hazırlanmaya çalıştım. Bu kadar yoğun duygu ve önemli bir gün olacağını düşünmemiştim. Sahaya ilk adımı attığımda çok duygulandım. Bunu bozabilecek tek şey, kazanmamak olurdu." dedi.

Sakatlığının bulunmadığını söyleyen tecrübeli oyuncu, "Sakatlığım yok, sadece yorgunluk. Her üç günde bir maç yapıyoruz ve sağ beke de yeni yeni alışınca yorgunluk oluyor. İnşallah Kasımpaşa maçına iyi bir şekilde hazırlanacağız." diye konuştu.

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