İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2026 Çarşamba / 26 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1559
  • EURO
    50,3117
  • ALTIN
    6367.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kaan Ayhan: Sahada yeni bir takım görüntüsü vardı
Spor

Kaan Ayhan: Sahada yeni bir takım görüntüsü vardı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, deplasmanda oynanan Fethiyespor maçının ardından Kaan Ayhan karşılaşmayı değerlendirdi.

HABER MERKEZİ13 Ocak 2026 Salı 23:03 - Güncelleme:
Kaan Ayhan: Sahada yeni bir takım görüntüsü vardı
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, deplasmanda oynadığı Fethiyespor maçının ardından sarı-kırmızılı ekibin deneyimli savunmacısı Kaan Ayhan, açıklamalarda bulundu.

"FETHİYESPOR CAMİASINA GEÇMİŞ OLSUN"

Karşılaşma öncesinde yaşanan bir kazaya değinen Kaan Ayhan, "Maçtan önce küçük bir kaza olduğunu öğrendik. Çok ciddi bir şey yoktur umarım. Fethiye camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

"SAHADA YENİ BİR TAKIM GÖRÜNTÜSÜ VARDI"

Mücadeleyi de değerlendiren tecrübeli futbolcu, kupa maçlarının zorluğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Bu tür maçlar kağıt üzerinde kolay gibi görünebilir ama sahaya çıkıp oynamak gerekiyor. Arkamızda bir mağlubiyet vardı, ister istemez aklımızdaydı. Sahada yeni bir takım görüntüsü vardı. Bazı pas opsiyonlarına alışık olmadığımız için oyunu istediğimiz gibi bitiremedik."

"HAFTA SONU YENİDEN GALİBİYET ALMAK İSTİYORUZ"

Hafta sonu oynanacak lig maçına da değinen Kaan Ayhan, "Yüksek moralle hafta sonu yeniden galibiyet almak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Eski uçakların yerini alacak: KF-21 için kritik gelişme

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.