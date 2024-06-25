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Spor

Kaan Ayhan: Umarım EURO 2008 döneminden daha başarılı oluruz

A Milli Takım'ın başarılı futbolcularından Kaan Ayhan, Çekya ile oynanacak son grup maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, EURO 2008'deki başarıyı geride bırakmak istediklerini dile getirdi.

25 Haziran 2024 Salı 11:50 - Güncelleme:
Kaan Ayhan: Umarım EURO 2008 döneminden daha başarılı oluruz
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında yarın saat 22.00'de Volksparkstadion'da Çekya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım futbolcusu Kaan Ayhan, Çekya ile oynanacak maça dair EURO2024.com sitesinde açıklamalarda bulundu.

"AKLIMDA BENZER SENARYO VARDI"

Çekya maçının önemini vurgulayan Kaan Ayhan, "Açıkçası turnuva başlamadan önce aklımda EURO 2008'de oynadığımız Çekya maçına benzer bir senaryo vardı. Herkes ikinci maçtan sonra gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Ben de grup aşamasına daha erken katılmak istiyordum ama ne yazık ki işler bu şekilde olmadı" ifadelerine yer verdi.

EURO 2008'de yaşadığımız başarıdan bahseden Milli futbolcu, "EURO 2008'de kazanılan bu tarihi zaferi örnek alabiliriz. Umarım milli takımın o dönemde elde ettiği başarının aynısını, hatta daha büyük bir başarıyı biz de yakalayabiliriz. Böyle muhteşem hayranların önünde biz de aynı yolu izlemek istiyoruz. 2008'deki maçı çok iyi hatırlıyorum, çünkü mahallemizde ilk kez büyük ekrandan halka açık bir etkinlik yapılıyordu. O heyecanın üzerine böylesine büyük bir galibiyet almak uzun süre aklımda kaldı" şeklinde konuştu.

"GRUBU İKİNCİ SIRADA BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Türkiye'nin EURO 2024 performansını da değerlendiren tecrübeli oyuncu, "İki maçın ardından üç puanımız var. Gürcistan maçı iyi bir başlangıçtı. Portekiz, iyi bir günde olsak kazanabilirdik ama Portekiz o gün çok güçlüydü. Önümüzde bir maç daha var ve 6 puan alıp grubu ikinci bitirmek istiyoruz" sözlerini kullandı.

VINCENZO MONTELLA AÇIKLAMASI

Teknik direktör Vincenzo Montella hakkında da konuşan Kaan Ayhan, "Ne bekleyebilirsiniz? Adam İtalyan! Çok fazla taktik analiz ve sahada çok fazla taktik antrenmanı var. Daha önce hiç bu kadar yoğun taktik antrenmanı yapmamıştım. Biz ondan memnunuz, İtalyan disipliniyle bizi yönlendiriyor, Montella saha içinde ve saha dışında net planları olan, etrafındaki herkesin de bu heyecanı paylaşmasını bekleyen bir teknik direktör" dedi.

29 yaşındaki futbolcu, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk iki maçında da ilk 11'de yer alırken, Gürcistan karşılaşmasında Arda Güler'in şık golünün asistini yapmıştı.

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