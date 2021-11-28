Kaan Ayhan ve Mert Müldür'lü Sassuolo, deplasmanda Milan'ı yıktı

28 Kasım 2021 Pazar 19:44 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 19:44

İtalya Serie A'nın 14. hafta mücadelesinde Milan, Sassuolo'yu konuk etti.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan maç, Sassuolo'nun 3-1'lik üstünlüğüyle neticelendi.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Scamacca, 33. dakikada kendi kalesine Simon Kjaer ve 66. dakikada Berardi kaydetti. Milan'ın tek sayısı 21. dakikada Romagnoli'den geldi.

Milan'da Romagnoli, 77. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Sassuolo'da milli futbolcularımız Kaan Ayhan ve Mert Müldür, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Sassuolo, 3 maç aradan sonra galibiyet aldı ve 18 puanla 12. sırada yer aldı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Milan ise 32 puanla 2. sırada yer buldu.

Milan, gelecek hafta Genoa deplasmanına konuk olacak. Sassuolo ise Napoli'yi ağırlayacak.