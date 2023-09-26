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Spor

Kaan Ayhan: Zemin lehimize değildi

Galatasaraylı Kaan Ayhan, İstanbulspor karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

26 Eylül 2023 Salı 22:32 - Güncelleme:
Kaan Ayhan: Zemin lehimize değildi
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Galatasaray'da Kaan Ayhan, 1-0 kazanılan İstanbulspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Kaan Ayhan, "Öncelikle şu cümleyle başlayayım. Arka arkaya oynanan maçlarda en önemlisi kazanmak, bunu bugün başardık. Bazı pozisyonlarda özellikle atamadığımız gollerden dolayı sonlara doğru heyecanlandı bir maç. İstanbulspor için de bir umut oldu. En zor maçlar belki de bunlar. Zemin de lehimize değildi. Çok şükür kazandık. Sonraki maçlarda da umarım 3 puanlar alırız." dedi.

Milli futbolcu, ayrıca, "Geçen sezon biz Abdülkerim ile 2-3 maç oynadık. Maalesef o maçlarda istediğimiz skorları alamadık. Bugün iyiydik. Rakibin oynayış tarzı itibarıyla bize uygundu ama böyle maçlar savunmacılar için zordur. Yüzde yüz konsantre olmak zorundasınız ama oyun içinde değilsiniz. Öbür takım arkadaşlarımla beraber konsantrasyon zaten yüzde 100 seviyedeydi. Herkesi tebrik ediyorum. Böyle devam etmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.

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