Galatasaray'ın milli futbolcusu Kaan Ayhan, Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğu ve Avrupa'da başarıyı hedeflediklerini söyledi.

Sarı-kırmızılı takımla Avusturya'nın Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning kasabasında kampta bulunan Kaan Ayhan, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig'de 102 puan toplayarak birçok rekor kırdıklarını ifade eden Kaan, "Puan durumuna baktığımızda ne kadar büyük bir iş başardığımız ortada. Rekor üstüne rekor kırdık. Üstüne çıkılması zor olabilir ama bunu başarabilmek için elimizden geleni yapacağız. İnşallah daha çok rekor kırmayı beceririz. Rakiplerimiz de iyi hazırlanıyor. Sürekli Galatasaray'ı kovalıyorlar. Hedeflerimiz belli. Son 2 sezon bu hedeflerimize ulaştık. Geçen sezon Avrupa'da gösterdiğimiz iyi performansı bu sezon skora da yansıtıp inşallah daha büyük başarılar elde ederiz." diye konuştu.

Kaan, geçen sezon kırdıkları rekorların bir daha kırılamama ihtimali olduğunu dile getirdi.

"ANAHTAR KELİME KALİTE"



Kaan Ayhan, kazandıkları şampiyonluklarda anahtar kelimenin "kalite" olduğunu vurguladı.

Sarı kırmızılı kadrodan 10'un üzerinde futbolcunun geçen sezon ön plana çıktığına dikkati çeken Kaan, "Son 2 sezonki başarımızda anahtar kelime bence kalite. Üst üste kazanmak için belli bir kaliteye ihtiyacınız var. Dünyanın en kaliteli takımları bile bizim becerdiklerimizi yapamıyor. Bizde sürekli bir isim ön plana çıkmıyor. Her maç farklı oyuncuların öne çıkması bence kaliteden kaynaklı. Kadromuzda 2-3 üst düzey kaliteli oyuncu yok. Geçen sezon 12-13 oyuncu ön plana çıktı." yorumunu yaptı.

Süper Lig'deki başarılarına Avrupa'yı da eklemeleri gerektiğini vurgulayan 29 yaşındaki futbolcu, şöyle devam etti:

"Geçen sezon yaptıklarımız tarihte belki bir daha yaşanmayacak ancak bunu hedef almamız gerek. Üstüne de Avrupa'daki başarıyı koymamız gerek. Uzun olmasa da önümüzde bir yol var. Bunu başarabiliriz. Onun için burada çok çalışıyoruz. Sezona iyi başlamak bizim için çok önemli. Süper Kupa maçıyla başlayacağız. Orada da inşallah başarılı bir sezon için ilk adımı atmış oluruz."

"REKABETÇİ LİG"



Kaan, Süper Lig'de gelecek sezon için "İnşallah 4-5 takımın şampiyonluk için mücadele ettiği bir yarış izleriz." temennisinde bulundu.

Geçen sezon Galatasaray ve Fenerbahçe'nin açık ara önde götürdüğü bir yarış yaşandığını hatırlatan Kaan, "Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı için çok özel bir lig yarışı yaşandı ancak Türk futbolu için ligin biraz daha rekabetli geçmesi gerek. İnşallah 4-5 takımın şampiyonluk için mücadele ettiği bir yarış işleriz." dedi.

"BURADA YILLARCA KALMA SENARYOSU ÇOK UZAK DEĞİL"



Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu, takımda uzun yıllar kalmak istediğini söyledi.

Kaan, futbol tarzının ve kariyerinin sarı-kırmızılı formayı uzun yıllar giyen Hakan Balta'ya benzetilmesine ilişin şunları kaydetti:

"29 yaş, kariyerimin sonunu planlamak için biraz erken. Bazen önümüzdeki 2-3 sezonu bile planlamak zor oluyor. Hakan Balta gibi olana kadar Galatasaray'da 3-4 sezon daha oynamam gerekecek. Galatasaray taraftarını çok sevdiğim için burada yıllarca kalma senaryosu çok uzak değil ancak bu sportif performansla ilgili. İnşallah uzun yıllar burada devam ederim."

FORMA NUMARASINI DEĞİŞTİRECEK Mİ?



Kaan Ayhan, şampiyonluk uğuru için 25 numaralı formayı alabileceğini belirtti.

Galatasaray'a 1,5 sezon önce geldiğinde takımın 23'üncü şampiyonluk hedefi için 23 numaralı formayı aldığını anlatan Kaan, "25 numaralı forma Victor Nelsson'da. Belki bir forma transferi olabilir. Kendisiyle konuşmak lazım. Forma numaramı değiştirmeyi hiç düşünmedim. İlk transfer olduğumda 23. şampiyonluk hedefiyle 23 numarayı almıştım. Böyle de kalabilir." ifadelerini kullandı.

Kaan, milli takımda giydiği 22 numarayla ilgili ise, "Aslında 22 numarayı sevmiyordum. İlk milli maçımda bana bu formayı verdiler. Sonrasında sevmeye başladım ve devam ettim." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon yaşadığı sakatlığı atlattığını dile getiren Kaan, "Avrupa Şampiyonası'nda neredeyse ağrısız oynadım. Ağrılarım oluyor ama eskisi kadar beni rahatsız etmiyor." diyerek sözlerini tamamladı.