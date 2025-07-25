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Spor

Kaan Ayhan'dan Leroy Sane ve Galatasaray itirafı

Galatasaray'ın tecrübeli ismi Kaan Ayhan, Alman basınına verdiği röportajda Leroy Sane transferi, kulüpteki geleceği ve kariyer planları hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi25 Temmuz 2025 Cuma 18:03 - Güncelleme:
Kaan Ayhan'dan Leroy Sane ve Galatasaray itirafı
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Galatasaray'ın kaptanlarından Kaan Ayhan, Sky Sports'a açıklamalarda bulundu.

Leroy Sane transferindeki rolüyle ilgili soruya cevap veren milli futbolcu, "Leroy Sane konusunda rolümü olduğundan daha büyük göstermeye gerek yok. Başlangıçta Leroy ile kasıtlı olarak hiç iletişime geçmedim. Ancak kulüpte çok zaman geçirdim ve kulüpte transferden sorumlu kişilerle de temas halindeydim. Leroy'u 20 yaşındayken hatırlıyorum. Şimdi nasıl bir Leroy ile karşılaşacağımızı merak ediyorum." dedi.

Galatasaray'da kariyerini sonlandırmayı hayal edip etmediğine yönelik soruya cevap veren 30 yaşındaki futbolcu, "Evet, tabii ki. Eğer vücudum şimdiye kadar olduğu gibi iyi durumda kalmaya devam ederse, bir sözleşme uzatması hakkında tekrar konuşmamız gerekir." yanıtını verdi.

Kaan Ayhan'ın Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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