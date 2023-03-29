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Spor

Kaan Ayhan'dan Stefan Kuntz'a sürpriz gönderme! Abdülkerim Bardakçı ile...

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri'ndeki ikinci maçında Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu. Maçtan sonra teknik direktör Stefan Kuntz yoğun eleştirilere maruz kaldı. Galatasaray'ın milli yıldızı Kaan Ayhan'ın, Abdülkerim Bardakçı ile olan sosyal medya paylaşımı Alman çalıştırıcıya bir gönderme olarak yorumlandı.

29 Mart 2023 Çarşamba 10:23 - Güncelleme:
Kaan Ayhan'dan Stefan Kuntz'a sürpriz gönderme! Abdülkerim Bardakçı ile...
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A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri'ndeki ikinci maçında ilk mağlubiyetini alırken mücadelede Hırvatistan'ın attığı goller de gündeme oturdu.

İlk 20 dakikalık baskıyı kıran Hırvatistan, ilk ciddi atağında topu ağlarımızla buluştururken ilk yarının sonlarında da benzer bir golle farkı 2'ye çıkardı.

Milli Takım'ın savunma performansı gündeme otururken Galatasaray'ın milli yıldızı Kaan Ayhan'dan da mücadele sonrasında flaş bir paylaşım geldi.

Galatasaray'dan takım arkadaşı Abdülkerim Bardakcı'yla fotoğrafını paylaşan milli futbolcunun bu hareketi, Stefan Kuntz'a gönderme olarak gündeme oturdu.

Uzun süre A Milli Takım'ın vazgeçilmezi olan Kaan Ayhan aday kadroya davet edilmemiş, Abdülkerim Bardakcı ise davet edildikten sonra baş ağrısı şikayeti nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

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