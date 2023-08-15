Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Olimpija Ljubljana'yı 1-0 yenip turladığı maç sonrası Kaan Ayhan basın mensuplarına demeçler verdi.

Kaan Ayhan şu ifadeleri kullandı:

"Çok iyi bir ilk yarı oynadık. İkinci yarıda kırmızı kart sonrası oyunun karakteri değişti. Bu şekilde ligde de devam etmek istiyoruz.

Son senelerde genelde stoperdeydim. Her pozisyonda takım arkadaşlarıma yardım etmeyi seviyorum. Hangi mevkide oynadığımı çok da önemli değil.

Moral açısından önemli bir maçtı. Ülke puanı için de önemliydi. Trabzonspor maçına da bu motivasyon ve bu konsantrasyonla çıkıp kazanmak istiyoruz.