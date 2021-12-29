Kaan Ayhan'dan Trabzonspor'a transfer cevabı

Milliyet 29 Aralık 2021 Çarşamba 09:03 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 09:03

Süper Lig'de en yakın rakibine 7 puan fark atan Trabzonspor yine de ipleri sıkı tutuyor. Şampiyonluk için kenetlenen Fırtına'da tüm planlar sezon sonu hasretle beklenen o kupa için yapılıyor.

EDGAR'IN BOŞLUĞU DOLDURULACAK

Bu sebeple de sezonu kapatan Gervinho ve Edgar İe'nin yerlerine mutlaka transferler yapılacak. Gervinho'nun yerine Kouassi geldi. Bir isim daha alınacak. Edgar'dan doğan boşluk ise doldurulmaya çalışılıyor.

'GELİRİM' CEVABI...

Bordo-mavili ekip kariyerini Sassuolo'da sürdüren Kaan Ayhan'a kanca attı. 27 yaşındaki oyuncu "Gelirim" dedi. Kulübü Sassuolo ise kiralık teklifini kabul etmedi. 5 milyon euro bonservis istiyor. Trabzonspor rakamı düşürmek istiyor.