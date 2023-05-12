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Spor

Kaan Ayhan'ın menajerinden iddialara yanıt

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kaan Ayhan'ın menajeri Ersin Akan, açıklamalarda bulundu.

12 Mayıs 2023 Cuma 12:02 - Güncelleme:
Kaan Ayhan'ın menajerinden iddialara yanıt
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Galatasaray'ın milli futbolcusu Kaan Ayhan'ın menajeri Ersin Akan, "Kaan, Galatasaray'da mutlu. Ayrılık konusu gündeme bile gelmedi. Bu haberlere kimse inanmasın" dedi.

Devre arası transfer döneminde Galatasaray ile anlaşan Kaan Ayhan'ın menajeri Ersin Akan, milli futbolcunun sarı-kırmızılı takımda mutlu olmadığı ve sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğine dair çıkan haberler sonrasında açıklamalarda bulundu.

Kaan Ayhan'ın şu anda Galatasaray ile şampiyonluğa odaklandığını ve sarı-kırmızılı ekipte mutlu olduğunu dile getiren Akan, "Şunu çok net söylemek lazım; Kaan Ayhan, Galatasaray'da mutlu ve odaklandığı tek şey Galatasaray'ın şampiyonluğu. Ayrılık konusu gündeme bile gelmedi. Haberler kesinlikle doğru değil çünkü Kaan'ın tek düşüncesi Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak. Ayrılıkla ilgili benden bir istekte bulunmadı, bu haberlere kimse inanmasın" ifadelerini kullandı.

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