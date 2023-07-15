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Spor

Kaan Işık Koşaner, Wimbledon'da ikinci maçını kazandı

Wimbledon'ın 14 yaş altı tek erkekler kategorisinde mücadele eden milli tenisçi Kaan Işık Koşaner, Japon Daiki Ando'yu 2-0 mağlup etti.

AA15 Temmuz 2023 Cumartesi 00:50 - Güncelleme:
Kaan Işık Koşaner, Wimbledon'da ikinci maçını kazandı
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın 14 yaş altı tek erkekler kategorisinde mücadele eden milli tenisçi Kaan Işık Koşaner, Japon Daiki Ando'yu 2-0 yendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen organizasyona 5 numaralı seribaşı olarak katılan milli tenisçi, A Grubu'ndaki ikinci maçına çıktı.

Daiki Ando karşısında 6-4 ve 6-3 sona eren setlerle 2-0 galip gelen Kaan Işık Koşaner, gruptaki ikinci maçından da galip ayrıldı.

Milli tenisçi, gruptaki ilk karşılaşmasında Taylandlı Ryu Kotikula'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etmişti.

  • Wimbledon
  • Kaan Işık Koşaner
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