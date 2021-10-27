Kaan ve Mert'li Sassuolo, Juventus'u devirdi

27 Ekim 2021 Çarşamba 21:42 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 21:42

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Juventus kendi sahasında Sassuolo ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Sassuolo 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Sassuolo, 44. dakikada Frattesi ile öne geçerken, Juventus bu gole 76. dakikada McKennie ile karşılık verdi. Uzatma dakikalarında sahneye çıkan Maxime Lopez ise Sassuolo'ya 3 puanı getiren golü kaydetti.

MERT MÜLDÜR VE KAAN AYHAN İLK 11'DE

Sassuolo'da forma giyen milli futbolcularımız Mert Müldür ve Kaan Ayhan mücadeleye ilk 11'de başlarken, Kaan 90 dakika sahada kaldı, Mert ise 87. dakikada yerini Harroui'ye bıraktı.

Bu sonucun ardından Juventus, 9 maçta 15 puanda kaldı. Sassuolo ise 10 maçta 14 puana yükseldi.

İtalya Ligi'nde bir sonraki hafta Juventus Hellas Verona ile karşılaşacak. Sassuolo ise kendi sahasında Empoli'yi ağırlayacak.