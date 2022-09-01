Kabus gibi! Mesut Özil hüsrana uğradı

Başakşehir'in Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Mesut Özil'in piyasa değeri dibi gördü. Kariyerinde 50 milyon euro değere kadar ulaşan yıldız oyuncu Mesut Özil'in güncel piyasa değeri 1.8 milyon euroya kadar geriledi.

MESUT ÖZİL'İN FENERBAHÇE HİKAYESİ BURUK BİTTİ

2021'in Ocak ayında Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen Mesut Özil, sarı-lacivertli formayla beklentileri bir türlü karşılayamadı. Fenerbahçe'de 4 farklı teknik direktörle çalışan Mesut Özil, hayal kırıklığına neden olmuş ve bu yaz sarı-lacivertlilerden ayrılmıştı.

BAŞAKŞEHİR'E İMZA ATTI

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Mesut Özil, Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'e imza atmıştı. Ancak fiziksel olarak bir türlü kendisini toparlayamayan yıldız oyuncu turuncu-lacivertli formayla şimdiye kadar yalnızca 13 dakika süre aldı.

MESUT ÖZİL DİBİ GÖRDÜ!

Futbol kariyerine Schalke'de başlayan Mesut Özil, Werder Bremen'de kendisini kanıtlayarak dünya devi Real Madrid'e transfer olmuştu. 2013'ün yazında 47 milyon euro bonservis bedeli ile Arsenal'e imza atan Mesut Özil, piyasa değeri olarak da 50 milyon euro ile kariyerinin zirvesini görmüştü. 2018'in yazından itibaren piyasa değeri düşüşe geçen Özil, bu düşüşü engelleyemedi. Güncel piyasa değeri 1.8 milyon euro olan 33 yaşındaki yıldız oyuncu kariyerinde adeta dibi gördü.

