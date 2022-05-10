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  • ''Kabus gibi'' Ozan Tufan İngiltere'de gündem oldu
Spor

''Kabus gibi'' Ozan Tufan İngiltere'de gündem oldu

Ozan Tufan, Watford'un küme düşmesiyle İngiltere'de yeniden gündem oldu. İngiliz ekibinin küme düşmesiyle satın alma opsiyonu devre dışı kaldı ve Fenerbahçe, Ozan Tufan'dan gelecek olan 7 milyon euro gelirden de mahrum kaldı. İşte detaylar...

Star Gazetesi10 Mayıs 2022 Salı 22:20 - Güncelleme:
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Watford'un İngiltere Premier Lig'den düşmesiyle Ozan Tufan'ın satın alma zorunluluğu ortadan kalktı. Sarı-lacivertliler Ozan Tufan için 7 milyon euro gelirden mahrum kaldı. Bu gelişme İngiltere basınında geniş yer buldu.

FENERBAHÇE'NİN OZAN TUFAN PLANI BOŞA ÇIKTI

Fenerbahçe, gözden çıkardığı Ozan Tufan için Watford'un İngiltere Premier Lig'de kalmasını bekliyordu. Ancak ada ekibinin ligden düşmesi kesinleşince satın alma opsiyonu devre dışı kaldı ve sarı-lacivertliler 7 milyon euroluk gelirden mahrum kaldı.

İNGİLTERE'DE GÜNDEM OLDU

Watford'un Premier Lig'den düşmesi, Ozan Tufan'ın satın alma opsiyonun devre dışı kalması ve Fenerbahçe'nin 7 milyon euro gelirden mahrum kalması İngiliz basınında geniş yer buldu.

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OZAN TUFAN'IN FENERBAHÇE KARNESİ

Ozan Tufan, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9 resmi maçta yalnızca 489 dakika süre buldu. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu gol ve asist katkısında bulunamadı ve başarısız performansıyla eleştiri konusu oldu.

Star Gazetesi

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