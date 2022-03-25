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Spor

Kaçan penaltı öncesi Cristiano Ronaldo'dan dikkat çeken hareket

Cristiano Ronaldo, A Milli Takımız ile oynadıkları maçta kazandığımız penaltı atışında kaleci Diogo Costa'dan ellerini kaldırmasını ve Burak Yılmaz'ın dikkatini bozmasını istedi.

Sporx25 Mart 2022 Cuma 10:58 - Güncelleme: 25 Mart 2022 Cuma 10:58
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Portekizli Cristiano Ronaldo, A Milli Takımımız ile oynadıkları maçta flaş bir hareket yaptı.

Dünyaca ünlü yıldız, kazandığımız penaltı atışında kaleci Diogo Costa'dan ellerini hareket ettirerek Burak Yılmaz'ın dikkatini bozmasını istedi. Ronaldo arka arkaya yaptığı hareketlerle Costa'ya Burak Yılmaz'ın dikkatini dağıtması için baskı yaptı.

Cristiano Ronaldo, Burak Yılmaz'ın penaltıyı kullanacağı sırada kısa süreli gerilim yaşadı. Portekizli isim, topun dışarıya gitmesinin ardından büyük sevinç yaşadı.

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