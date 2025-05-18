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  • Kaçan şampiyonluk sonrası Kerem Aktürkoğlu'ndan duygusal paylaşım! ''Bize verdiğiniz destek çok büyük''
Spor

Kaçan şampiyonluk sonrası Kerem Aktürkoğlu'ndan duygusal paylaşım! ''Bize verdiğiniz destek çok büyük''

Benfica, Portekiz Ligi'nin son haftasında şampiyonluğu rakibi Sporting Lizbon'a kaptırdı. Kaçan şampiyonluğun ardında Di Maria takıma veda ederken Kerem Aktürkoğlu ise duygusal bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ18 Mayıs 2025 Pazar 11:26 - Güncelleme:
Kaçan şampiyonluk sonrası Kerem Aktürkoğlu'ndan duygusal paylaşım! ''Bize verdiğiniz destek çok büyük''
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Portekiz Ligi'nde Sporting şampiyonluğunu ilan ederken Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, sezonu 2. sırada tamamladı.

DI MARIA KULÜBE VEDA ETTİ

Benfica'da Braga ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından Angel Di Maria, kulübe veda etti.

Arjantinli yıldız yaptığı açıklamada, "Ligde istediğimiz sonuç bu değildi. Hedefimize ulaşmak için çok çalıştık. Bu kadar uzun bir yılın ardından bu şekilde bitirmek çok acı! Bu formayla oynadığım son lig maçıydı ve bu formayı yeniden giyebildiğim için çok gurur duyuyorum. Pazar günü bir final maçı var ve kazanmak için tüm gücümüzle sahaya çıkacağız. Benfica taraftarlarına destekleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluğun Sporting'e kaptırılması sonrası Kerem Aktürkoğlu da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Milli futbolcu paylaşımında, "Duyguları kelimelerle ifade etmenin zor olduğu anlardan biri. Benfica taraftarlarına bu sezon hak ettikleri lig şampiyonluğunu veremediğimiz için üzgünüz. Sezon boyunca bize verdiğiniz destek büyük anlamlar taşıyor. Takımımla gurur duyuyorum. Sonuna kadar mücadele ettik ama şimdi ayağa kalkıp bir sonrası için mücadele edecek gücü yeniden bulma zamanı. Birlikte devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Benfica, ezeli rakibi Sporting ile gelecek hafta pazar günü Portekiz Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.

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