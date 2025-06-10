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Spor

Kaçırdığı penaltı başına bela oldu! Alvaro Morata'ya ölüm tehdidi

UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz ile karşılaşan İspanya maçı seri penaltı atışlarında kaybetti. Karşılaşmanın ardından penaltıyı kaçıran Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Alvaro Morata tepkilerin odağı oldu. İspanyol oyuncunun eşi Alice Campello, maçın ardından ölüm tehdidi aldıklarını açıkladı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ10 Haziran 2025 Salı 09:40 - Güncelleme:
Kaçırdığı penaltı başına bela oldu! Alvaro Morata'ya ölüm tehdidi
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UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz, İspanya'yı seri penaltı atışlarında devirdi ve şampiyonluğunu ilan etti. İspanya adına penaltıyı kaçıran isim Alvaro Morata oldu.

Karşılaşmanın ardından penaltıyı kaçıran Alvaro Morata'ya İspanyol taraftarlar tepki gösterdi.

EŞİ PAYLAŞTI

Alvaro Morata'nın eşi Alice Campello, ölüm tehdidi aldıklarını açıkladı.

Alice Campello sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Bir futbol maçından bahsettiğimizin farkında mıyız?" notunu düştü.

Alice Campello'nun yayınladığı bir mesajda, "Kocanı sokakta görürsem öldüreceğim, nereye gittiğine dikkat etsin. Onu bir an bile yalnız bırakmayacağım. Çocukları da aynı şekilde, hepsini kendi ellerimle öldüreceğim. Umarım kimse sağ kalmaz" ifadelerinin yer aldığı dikkat çekti.

BIRAKMA İHTİMALİ

Alvaro Morata, Portekiz ile oynanan maçın ardından milli takımı bırakma ihtimaline dair konuştu.

Alvaro Morata açıklamasında, "Kesin bir şey yok, birçok şeye bağlı. Şu anda sadece takım arkadaşlarımı ve bugün olanları düşünüyorum. Her şeyi sakin bir şekilde düşünmek lazım ama tabii ki Eylül ayında olmayacağım ihtimali de var" ifadelerini kullandı.

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