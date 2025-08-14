İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2025 Perşembe / 20 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7941
  • EURO
    47,7151
  • ALTIN
    4388.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kaçırdığı penaltı başına bela oldu! Mathys Tel ırkçı saldırılara maruz kaldı
Spor

Kaçırdığı penaltı başına bela oldu! Mathys Tel ırkçı saldırılara maruz kaldı

UEFA Süper Kupa finalinde PSG'ye penaltılarda 4-3 mağlup olan Tottenham'ın Fransız forveti Mathys Tel sosyal medyada ırkçı yorumlara maruz kaldı. İngiliz kulübü yaptığı açıklamayla oyuncusuna destek oldu.

HABER MERKEZİ14 Ağustos 2025 Perşembe 10:57 - Güncelleme:
Kaçırdığı penaltı başına bela oldu! Mathys Tel ırkçı saldırılara maruz kaldı
ABONE OL

Tottenham, UEFA Süper Kupa'da PSG'ye karşı oynanan maçta 2-2 sona eren normal sürenin ardından penaltılarda 3-4 kaybedilen maçın ardından, Fransız forvet Mathys Tel'in sosyal medyada maruz kaldığı ırkçı tacizlere karşı resmi bir açıklama yayınladı.

Kulüp internet sitesinden yapılan açıklamada, "Mathys Tel'in dünkü yenilginin ardından sosyal medyada maruz kaldığı ırkçı tacizden dehşete düştük. Mathys, penaltıyı kullanmak için öne çıkarak cesaret ve yiğitlik gösterdi, ancak ona saldıranlar tam bir korkak; iğrenç görüşlerini dile getirmek için anonim kullanıcı adlarının ve profillerin arkasına saklanıyorlar. Yetkililer ve sosyal medya platformlarıyla iş birliği yaparak, kimliği tespit edebildiğimiz herkese karşı mümkün olan en güçlü önlemleri alacağız. Senin yanındayız Mathys," ifadeleri yer aldı.

Mathys Tel, bu kış Bayern Münih'ten Tottenham'a kiralık olarak katıldı ve kalıcı sözleşme imzaladı. Tottenham formasıyla 21 maçta 3 gol atıp 2 asist yapan Fransız forvetin mevcut sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor. Tottenham, oyuncusunun yanında durduğunu ve bu üzücü olaydan sorumlu olanlarla ilgili tüm yetkililerle iş birliği yapacağını vurguladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Hatay'da feci kaza kamerada: Karşıya geçmek isterken motosiklet çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.