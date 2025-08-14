Kaçırdığı penaltı başına bela oldu! Mathys Tel ırkçı saldırılara maruz kaldı

Tottenham, UEFA Süper Kupa'da PSG'ye karşı oynanan maçta 2-2 sona eren normal sürenin ardından penaltılarda 3-4 kaybedilen maçın ardından, Fransız forvet Mathys Tel'in sosyal medyada maruz kaldığı ırkçı tacizlere karşı resmi bir açıklama yayınladı.

Kulüp internet sitesinden yapılan açıklamada, "Mathys Tel'in dünkü yenilginin ardından sosyal medyada maruz kaldığı ırkçı tacizden dehşete düştük. Mathys, penaltıyı kullanmak için öne çıkarak cesaret ve yiğitlik gösterdi, ancak ona saldıranlar tam bir korkak; iğrenç görüşlerini dile getirmek için anonim kullanıcı adlarının ve profillerin arkasına saklanıyorlar. Yetkililer ve sosyal medya platformlarıyla iş birliği yaparak, kimliği tespit edebildiğimiz herkese karşı mümkün olan en güçlü önlemleri alacağız. Senin yanındayız Mathys," ifadeleri yer aldı.

Mathys Tel, bu kış Bayern Münih'ten Tottenham'a kiralık olarak katıldı ve kalıcı sözleşme imzaladı. Tottenham formasıyla 21 maçta 3 gol atıp 2 asist yapan Fransız forvetin mevcut sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor. Tottenham, oyuncusunun yanında durduğunu ve bu üzücü olaydan sorumlu olanlarla ilgili tüm yetkililerle iş birliği yapacağını vurguladı.