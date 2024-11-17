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Spor

Kaçırdığı penaltı gündem oldu! Portekiz basınından Kerem Aktürkoğlu yorumu

A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar B Ligi liderliği için sahaya çıktığı maçta 88. dakikada penaltıyı değerlendiremeyen Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de gündem oldu. Milli futbolcu için Portekizliler ''Benfica'nın golcüsü Türkiye adına penaltıyı kaçırdı ve gözyaşlarına boğuldu.' ifadeleri yer aldı. İşte detaylar...

17 Kasım 2024 Pazar 11:45 - Güncelleme:
Kaçırdığı penaltı gündem oldu! Portekiz basınından Kerem Aktürkoğlu yorumu
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A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi'nde gruptaki beşinci maçında Kayseri'de Galler'i ağırladı.

Karşılaşma golsüz eşitlike tamamlanırken Türkiye grup liderliğini sürdürdü. A Milli Takım gruptaki son maçında Karadağ ile karşılaşacak.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, maçın 89. dakikasında penaltıdan yararlanamadı. Portekiz basını, Benfica forması giyen milli futbolcunun performansını ve penaltıyı değerlendirdi.

Record'da yer alan maç haberinde, "Kerem Aktürkoğlu son birkaç haftadır övgülerin hedefi oldu ancak cumartesi günü pek istediği gibi gitmedi. Türkiye 89. dakikada mükemmel bir fırsat yakaladı ancak penaltı kaçtı. Sorumluluğu üstlendi ve bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarını tutamadı." ifadeleri yer aldı.

Portekiz bir diğer spor gazetesi A Bola'da ise şu ifadelere yer verildi, "Benfica'nın golcüsü Türkiye adına penaltıyı kaçırdı ve gözyaşlarına boğuldu. Kerem Aktürkoğlu liderlik fırsatını harcadı ve Türkiye, Uluslar Ligi'nde berabere kaldı."

O Jogo'nun değerlendirmesinde, "Kerem Aktürkoğu, Türkiye'nin Galler'le oynadığı maçta hücumdaki performansıyla öne çıktı ancak 88'de kaçan penaltı kaçırdı. Türk futbolcu, Türkiye'yi galibiyete taşıma ve A Ligi'ne yükselişini garantileme fırsatını yakaladı ancak başarısız oldu." ifadeleri kullanıldı.

VINCENZO MONTELLA NE DEDİ?

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler maçının ardından yaptığı açıklamada Kerem Aktürkoğlu'na kaçan penaltı için destek verdi.

Montella, "Penaltıyla alakalı da şunu söylemek lazım, bir dakika önce de Arda'yı almıştım oyundan. Arda da iyi vuruyor, Kerem de biliyorsunuz çok iyi vuruyor. Orkun da kullanabiliyor penaltıları. Penaltıları sadece o sorumluluğu elinde tutan ve yüreğini ortaya koyan futbolcular taşır. O yüzden bu konuda herhangi bir şey söyleyemem. Bu sorumluluğu aldığı için de kendisini kutluyorum." açıklamasında bulundu.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN DESTEK

Karşılaşmanın ardından konuşan kaptan Hakan Çalhanoğlu penaltıyla ilgili, "Onu çok iyi anlıyorum. Sonuçta penaltı kaçabilir. Biz onu motive etmeye çalıştık. Arkasında dağ gibi ailesi var. Biz takım olarak arkasında duruyoruz. Futbolda olan şeyler. Kafasını kaldırması gerekiyor. Penaltıda şans yüzde 50'dir. Hiç sorun yok. Biz önümüze bakacağız." ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu ise şunları söyledi, "Son dakikalarda galibiyete yaklaştık ama kaçırdığım penaltıdan dolayı galibiyete uzanamadık. Hedefimiz olan A Ligi'ne çıkamadık. Bunun için de takım arkadaşlarım ve Türk halkından özür dilerim. Umarım Karadağ maçını kazanarak A Ligi'ne çıkarız."

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