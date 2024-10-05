UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4-0'lık Ajax yenilgisinin ardından evinde Eintracht Frankfurt'u konuk eden Beşiktaş, 3-1'lik mağlubiyetle hayal kırıklığı yarattı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Siyah-Beyazlı temsilcimiz, 19 ve 22. dakikalarda yediği gollerle 2-0 geriye düştü. 27'de penaltı kazanan Kartal'da topun başına İtalyan golcü Ciro Immobile geçti fakat kaleci Santos gole izin vermedi.

Avrupa kupalarında 9. penaltısını kullanan İtalyan yıldız, ilk kez kaçırdı. Tüm kulvarlarda ise son 14 vuruşunda gol sevinci yaşayan Ciro, 15. penaltısından yararlanamadı.

Oyuncu, ülkesinin basınında da gündem oldu. Çizme'de Ciro için özetle şu ifadeler kullanıldı: "Ciro'nun büyüsü bozuldu. İki yıl sonra penaltı kaçırdı. Arka arkaya 14 penaltı vuruşunda skoru değiştiren Immobile, Santos'u geçemedi. Kritik dakikada takımını ayağa kaldırmayı başaramadı. Immobile için kötü bir akşam geride kaldı; kaçırılan penaltı, sarı kart ve ağır yenilgi. Lazio'nun eski golcüsü, galibiyeti alamadı. Ciro, penaltıdan ilk kez hata yaptı."

FRANKFURT TESTİ GEÇTİ

Alman basını, Eintracht Frankfurt'un Beşiktaş galibiyetini değerlendirdi. İstanbul'dan 3-1'lik galibiyetle ayrılan ekip için "Frankfurt, Beşiktaş deplasmanında dayanıklılık testini geçti. Zor mücadelede kazandı. Kaleci Santos, kritik kurtarışlarıyla takımın en iyi ismi oldu" denildi.

GEDSON'A MÜJDE

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Gedson Fernandes hakkında konuştu. Performansıyla beğeni toplayan oyuncu için "Gedson Fernandes için milli takım kapısının açık olduğunu söyleyebilirim" dedi