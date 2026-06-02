Kaçırdığı penaltı sonrası taraftardan Gabriel'e büyük destek

Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunun finalinde Arsenal öne geçtiği maçta Paris Saint-Germain ile 1-1 berabere kaldı. Uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmadı ve penaltılara geçildi. Arsenal'da Gabriel takımının son penaltı atışını kaçırınca PSG kupaya uzandı.

Gabriel'in penaltı vuruşunda başarısız olmasına rağmen Brezilyalı oyuncunun forma satışları patladı. The Athletic'in haberine göre Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Gabriel'in forma satışları yüzde 350 arttı. Haberde Arsenal taraftarlarının Gabriel'e destek olmak amaçlı formasını aldığı belirtildi.