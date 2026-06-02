İSTANBUL 31°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Haziran 2026 Salı / 17 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9267
  • EURO
    53,4313
  • ALTIN
    6625.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kaçırdığı penaltı sonrası taraftardan Gabriel'e büyük destek
Spor

Kaçırdığı penaltı sonrası taraftardan Gabriel'e büyük destek

Şampiyonlar Ligi finalinde penaltı kaçırarak Arsenal'in kupayı kaybetmesine engel olamayan Gabriel, taraftarların desteğini gördü.

HABER MERKEZİ2 Haziran 2026 Salı 20:40 - Güncelleme:
Kaçırdığı penaltı sonrası taraftardan Gabriel'e büyük destek
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunun finalinde Arsenal öne geçtiği maçta Paris Saint-Germain ile 1-1 berabere kaldı. Uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmadı ve penaltılara geçildi. Arsenal'da Gabriel takımının son penaltı atışını kaçırınca PSG kupaya uzandı.

Gabriel'in penaltı vuruşunda başarısız olmasına rağmen Brezilyalı oyuncunun forma satışları patladı. The Athletic'in haberine göre Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Gabriel'in forma satışları yüzde 350 arttı. Haberde Arsenal taraftarlarının Gabriel'e destek olmak amaçlı formasını aldığı belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Komşusunun evine kurşun yağdırdı: Yaşanan panik anları saniye saniye kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.