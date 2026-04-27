  • Kaçırdıkları 7 puana mal oldu! Anderson Talisca fırsattan yararlanamadı
Spor

Kaçırdıkları 7 puana mal oldu! Anderson Talisca fırsattan yararlanamadı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Sarı lacivertlilerde penaltıyı kaçıran Anderson Talisca'nın bu sezon yararlanamadığı 3 penaltı oldu ve toplam 7 puana mal oldu. İşte detaylar...

AKŞAM27 Nisan 2026 Pazartesi 09:12 - Güncelleme:
Kaçırdıkları 7 puana mal oldu! Anderson Talisca fırsattan yararlanamadı
Fenerbahçe, sezonun kaderini doğrudan etkileyen dev maçta taraftarlarını kahretti.

Galatasaray deplasmanında henüz 11. dakikada Davinson Sanchez'in Sidiki Cherif'e ceza sahası içinde yaptığı hamle sonrası hakem Yasin Kol direkt penaltı noktasını gösterdi. Kritik derbide penaltı kazanan sarı-lacivertliler öne geçmek için umutlandı. Ancak topun başına geçen Anderson Talisca yakaladığı dev fırsattan yararlanamadı.

Topu auta gönderen Brezilyalı futbolcu, bütün taraftarlarını kahretti. Talisca'nın kaçan penaltısı sonrası sarı-lacivertli futbolcular da büyük üzüntü yaşadı.

Öte yandan Talisca maçın 45+1'de sert bir şut çekerken direğe takıldı. Talisca 65'te oyundan çıktı.

3 KEZ KAÇIRDI

Anderson Talisca bu sezon Süper Lig'de 3 kez penaltı kaçırdı. Ligin birinci haftasında Alanyaspor ve ligin ikinci haftasında Göztepe deplasmanında penaltı atışlarından faydalanamayan Talisca, ligde bu sezon en fazla penaltı kaçıran futbolcu oldu. Fenerbahçe bu 3 maçta 7 puan kaybetti.

KEREM KULLANMAK İSTEDİ

Penaltı esnasında Kerem Aktürkoğlu atışı kullanmak istedi. Ancak takımın birinci penaltıcısı olan Anderson Talisca topun başına geçti. Daha önce 28. haftada Beşiktaş derbisinde son dakikada penaltıyı gol yapan Kerem, Talisca'nın kaçırdığı atış sonrası hayal kırıklığı yaşadı.

