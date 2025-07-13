İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2025 Pazar / 18 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,1901
  • EURO
    47,1146
  • ALTIN
    4335.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kadem Burak Yaşar 1 yıl daha Erciyes 38 FK'da
Spor

Kadem Burak Yaşar 1 yıl daha Erciyes 38 FK'da

TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Erciyes 38 Futbol Kulübü iç transferde kaleci Kadem Burak Yaşar ile yeniden anlaştı.

IHA13 Temmuz 2025 Pazar 11:28 - Güncelleme:
Kadem Burak Yaşar 1 yıl daha Erciyes 38 FK'da
ABONE OL

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü; yeni sezon öncesi iç ve dış transferde çalışmalarını sürdürüyor. Mavi siyahlılar iç transferde başarılı kaleci Kadem Burak Yaşar ile yeniden anlaştı ve sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. 1995 doğumlu kaleci Kadem Burak, 2024-2025 sezonunda mavi-siyahlı forma ile 29 maçta forma giydi.

Erciyes 38 Futbol Kulübünden yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbol Takım Futbolcumuz Kadem Burak Yaşar'ın sözleşmesi 1 yıl süreyle uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi.

  • Erciyes 38 FK
  • Kadem Burak Yaşar
  • sözleşme

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.