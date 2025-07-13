Kadem Burak Yaşar 1 yıl daha Erciyes 38 FK'da

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü; yeni sezon öncesi iç ve dış transferde çalışmalarını sürdürüyor. Mavi siyahlılar iç transferde başarılı kaleci Kadem Burak Yaşar ile yeniden anlaştı ve sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. 1995 doğumlu kaleci Kadem Burak, 2024-2025 sezonunda mavi-siyahlı forma ile 29 maçta forma giydi.

Erciyes 38 Futbol Kulübünden yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbol Takım Futbolcumuz Kadem Burak Yaşar'ın sözleşmesi 1 yıl süreyle uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi.