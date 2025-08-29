Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Atletico Madrid'de yeni transfer gelişmeleri yaşanıyor. Takımın başarılı golcüsü Alexander Sörloth'un geleceği merak ediliyor. Yıldız oyuncu için ayrılık iddiaları gündeme gelmişti. Aldığı sürelerden memnun olmayan Alexander Sörloth yazın başında yönetime ayrılık isteğini iletmişti. Ancak transferle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

ASTON VİLLA ALEXANDER SÖRLOTH İÇİN DEVREDE

Adı Süper Lig'den Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Alexander Sörloth için yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basının haberine göre, Premier Lig ekibi Aston Villa 29 yaşındaki oyuncu için devreye girdi. Alexander Sörloth da bu transfere sıcak bakıyor. Atletico Madrid'in ise bonservis isteğinin en az 30 milyon euro olduğu gelen bilgiler arasında. Tarafların transfer dönemi bitmeden bir araya gelip bu işe nokta koyması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Alexander Sörloth, geçen sezon Atletico Madrid formasıyla toplamda 50 maça çıktı.

29 yaşındaki Norveçli santrafor, bu karşılaşmalarda takımına 24 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Öte yandan Alexander Sörloth'un, Madrid ile 2028 yılına kadar da sözleşmesi bulunuyor.