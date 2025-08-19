Fenerbahçe'de kiralıktan dönen isimlerinden birisi olan Cengiz Ünder'in geleceği merak ediliyor. Mourinho'nun kadroda düşünmediği milli futbolcu için Süper Lig'den birçok talip var. Oyuncu ise henüz geleceği konusunda henüz karar vermedi. Sarı-lacivertli yönetimde Cengiz Ünder ile yollarını kesin olarak ayıracak. Tecrübeli futbolcunun takımdan kiralık olarak ayrılması bekleniyor.

SAMSUNSPOR VE BAŞAKŞEHİR CENGİZ ÜNDER'İN PEŞİNDE

Cengiz Ünder için birçok Süper Lig ekibi nabız yokluyor. Avrupa'da başarı isteyen Samsunspor'da bu ekiplerden biri. Karadeniz temsilcisi yakın zamanda Fenerbahçe ile görüşecek. Cengiz Ünder de bu transfere sıcak bakıyor. Ancak gelecek diğer teklifleri de dinlemek istiyor. Transfer gerçekleşirse kiralık olarak olması bekleniyor.

Milli futbolcu ile ilgilen bir diğer takım ise Başakşehir. Cengiz'in eski ekibi olan İstanbul temsilcisi yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. 28 yaşındaki futbolcu kararını yakın zamanda verecek.

SEZON PERFORMANSI

Los Angeles FC ile şimdiye kadar 16 karşılaşmada forma giyen milli futbolcu, takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.