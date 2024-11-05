Transfer dönemi bitti ama takımlar devre arası için şimdiden hazırlıklara başladı. Sezon başı Juventus'tan Liverpool'a transfer olan ve bekleneni veremeyen Federico Chiesa için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Arne Slot'un gözünden düşen İtalyan futbolcu için yeni bir iddia gündeme geldi.

ARNE SLOT'UN GÖZÜNE GİREMEDİ

Yaz transfer döneminde Juventus'tan kadroya dahil edilen Federico Chiesa, teknik direktör Arne Slot'un gözüne giremedi. Bu sezon yeteri kadar forma şansı bulamayan İtalyan kanat oyuncusunun, İngiltere de mutsuz olduğu ve hocası Arne Slot'un 27 yaşındaki futbolcuyu diğer takım arkadaşları ile aynı seviyede görmediği iddia edildi.

OCAK AYINDA AYRILABİLİR

İngiliz basınında yer alan habere göre, Premir Lig temposuna uyum sağlayamayan Federico Chiesa'nın kiralanma ihtimali yüksek. Liverpool'da bekleneni veremeyen ve teknik direktör Arne Slot'un forma şansı vermediği İtalyan futbolcu için birçok kulüp devreye girebilir. İngiliz basını 27 yaşındaki oyunucunun eski günlerine dönmesi için tekrardan İtalya Ligi'ne dönebileceğini iddia etti.

İTALYAN KULÜPLERİNİN RADARINDA

Haberde İtalya'nın dev kulüplerinden Inter ve Milan'ın 27 yaşındaki futbolcu ile ilgilendikleri, Roma'nın ise yaz aylarında oyuncu hakkında bilgi istediği yazıldı. Ayrıca Serie A'nın lideri Napoli'nin de şampiyonluk yarışında güçlü bir kadro oluşturmak istemesi nedeniyle İtalyan yıldızı kadroya katabileceği belirtildi.

GALATASARAY'IN İLGİSİ

Sezon başında Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha ile yollarını ayıran ve kanatları sadece Rolland Sallai ile takviye edebilen yönetim devre arasında bu bölgeye yoğunlaşacak. Sarı kırmızılılar, Hakim Ziyech'in de düşük performansı nedeniyle Okan Buruk'un talimatları doğrultusunda takviye yapma kararı aldı.

Listesine birçok futbolcuyu dahil eden Galatasaray, 27 yaşındaki İtalyan futbolcu Federico Chiesa'yı satın alma opsiyonu ile kadrosuna katabilir.

SEZON PERFORMANSI

Liverpool'a büyük umutlarla transfer olan Federico Chiesa, İngiliz ekibinde bu sezon sadece 3 maça çıkabildi ve 78 dakika süre aldı. İtalyan futbolcu 1 asistlik katkı sağladı.

KARİYERİ

Futbol kariyerine Fiorentina altyapısında başlayan ve 2016-2017 sezonunda A takıma çıkma başarısı gösteren Federico Chiesa, 2020-2021 sezonunda Juventus'a kiralandı. Juventus'ta sergilediği performans ile 2022-2023 sezonun yaz transfer döneminde 44.60 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'a imza attı.

Düşüşe geçen İtalya kariyerinden sonra 2024-2025 sezonunun başında 12 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yolunu tuttu.