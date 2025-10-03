İSTANBUL 25°C / 16°C
Spor

Kaderi belli oldu! Hakan Çalhanoğlu hayırlı olsun

Geçtiğimiz transfer döneminde adı Süper Lig devleriyle anılan Hakan Çalhanoğlu için yeni gelişmeler yaşanıyor. Milli futbolcunu ülkemize geleceği tarih ve takım belli oldu. İşte Hakan Çalhanoğlu haberinin detayları...

Emre Sarı3 Ekim 2025 Cuma 19:49 - Güncelleme:
Kaderi belli oldu! Hakan Çalhanoğlu hayırlı olsun
Geçtiğimiz transfer döneminde adı Süper Lig devleriyle anılan Hakan Çalhanoğlu için yeni gelişmeler yaşanıyor. Inter'de sezona iyi başlayan milli futbolcunun geleceği ise merak ediliyor. Hakan Çalhanoğlu ise bu konuda kararını verdi

HAKAN ÇALHANOĞLU SEZON SONUNDA SÜPER LİG'E GELİYOR

Yazın Inter'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Hakan Çalhanoğlu'nun transferi gerçekleşmemişti. Son ana kadar Galatasaray ve Fenerbahçe ile temasta kalan yıldız oyuncu için İtalyan ekibinin istediği bonservis bedeli transfere engel olmuştu. Hakan Çalhanoğlu'nun ise ara transfer döneminde Süper Lig'e gelmesi mümkün gözükmüyor. Yıldız orta sahanın gelecek yaz ise Galatasaray ile Süper Lig'e adım atması bekleniyor.

INTER KARNESİ

Inter formasıyla tüm kulvarlarda 186 maçta forma giyen Hakan Çalhanoğlu takımı adına 40 gol ve 34 asist üretti. Takımıyla Serie A şampiyonluğu da yaşayan Çalhanoğlu iki kez de Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösterdi.

