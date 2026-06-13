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Spor

Kaderi belli oldu! Marco Asensio kararını verdi

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Marco Asensio, gösterdiği performansla takımın en önemli hücum silahlarından biri oldu. İspanyol yıldızın, gelen tekliflere rağmen kariyerine sarı-lacivertli ekipte devam etmek istediği öğrenildi.

HABER MERKEZİ13 Haziran 2026 Cumartesi 21:31 - Güncelleme:
Kaderi belli oldu! Marco Asensio kararını verdi
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Marco Asensio, sezonun Fenerbahçe adına en önemli isimlerinden biri oldu.

Deneyimli futbolcu, özellikle ligin ilk 28 haftasında adından sıkça söz ettirmeyi başardı. İspanyol yıldız, 13 kez fileleri havalandırırken 13 de asist yaptı.

Asensio, sakatlandığı döneme kadar takımın en fazla gol katkısı yapan oyuncusuydu. Deneyimli futbolcu, Beşiktaş maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Bu derbi, Asensio'nun bu sezon 11'de olduğu son karşılaşma oldu.

TRT Spor'un haberine göre; Performansıyla sarı lacivertlilerde önemli bir çıkış yakalayan Asensio'nun önümüzdeki sezon da takımda kalmak istediği öğrenildi.

Özellikle İspanya'dan gelen teklifler son dönemde kamuoyunda yankı bulurken, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuyu satma niyetinin olmadığı öğrenildi.

Asensio, sezon başında Paris Saint-Germain'den 7 buçuk milyon avro karşılığında transfer edildi. Geçmiş dönemde Real Madrid ve Aston Villa formalarıyla da Avrupa futbolunda boy gösteren deneyimli futbolcunun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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