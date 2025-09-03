2 sezon önce Arabistan'a gitmeyi tercih eden N'Golo Kante için bu defter de kapanmak üzere. Fransız oyuncu yeniden Avrupa'ya dönmek istiyordu. Ancak transfer döneminin kapanması nedeniyle N'Golo Kante yönünü başka yerlere çevirme kararı aldı. Tecrübeli futbolcunun yeni adresi Süper Lig olabilir.

SÜPER LİG'E GELİYOR

Arabistan basınında yer alan habere göre; takımda mutsuz olan Fransız yıldız, bu yaz ayrılmayı ciddi olarak düşünüyor. Haberde, Al-Ittihad'a veda etmeye hazırlanan N'Golo Kante'nin yeni durağının Süper Lig olacağı bilgisine yer verildi. 34 yaşındaki oyuncu ile Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilgilendiğini de değinildi.

KANTE'NİN SEZON KARNESİ

N'Golo Kante, Arabistan takımıyla bu sezon toplamda 32 maça çıktı. 34 yaşındaki Fransız futbolcu takımına 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.