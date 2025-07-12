Geçtiğimiz sezon başı Hatayspor'a transfer olan Vincent Aboubakar buradan da Süper Lig bitmeden ayrılmıştı. Golcü oyuncu Beşiktaş'ta 3 farklı dönemde oynamış ve şampiyonluklar yaşamıştı. Şu anda boşta olan futbolcu ile Süper Lig'den ve 1.Lig'den bazı takımlar ilgileniyor. Vincent Aboubakar da teklifleri değerlendirecek ve karar verecek.

SUUDİ ARABİSTAN VE ÇİN'DEN İLGİ VAR

Sezon devam ederken Suudi Arabistan'dan ve Çin'den teklifler alan Vincent Aboubakar'ın transferi gerçekleşmemişti. Oyuncuya hala buralardan ilgi olduğu öğrenildi. 33 yaşındaki oyuncu Süper Lig'den istediği teklifleri alamaması durumunda ise kararını değiştirebilir ve yönünü buralara çevirebilir.

VİNCENT ABOUBAKAR İÇİN SÜRPRİZ TALİP

Vincent Aboubakar ile ilgili ise Fransız basını sürpriz bir iddia ortaya attı. Haberde yıldız futbolcuyla Fas ekibi Wydad Casablanca'nın ilgilendiğine yer verildi. Fas ekibinin 2 yıllık sözleşme önereceği ve Vincent Aboubakar'ın da anlaşmaya sıcak baktığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Hatayspor formasıyla 28 maçta sahaya çıkan Vincent Aboubakar 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.