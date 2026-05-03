Galatasaray'ın şampiyonluk maçına çıkacağı akşamda Kadıköy'de tribünler yarı yarıya dolsa da gelen taraftar takımını destekledi. Fenerbahçe belki de bu sezonun en iyi ilk 20 dakikasını oynadı. Birbirinden net fırsatlar kaçtı, Talisca boş kaleye atamadı. Trabzonspor ise evinde ligin dişli takımlarından Göztepe'ye karşı kötü bir sınav verdi. İlk yarı Mustafa Eskihellaç'ın atılmasıyla Bordo-Mavililer dağılsa da Umut'un son dakikadaki golü hayatta tuttu. Fenerbahçe ise ilk yarı baskılı oynamasına rağmen soyunma odasına 1-1'lik skorla gitti. İkinci yarı Kanarya ultra hücum oynadı. Fred 2 asist yaptı, Talisca da 2 golle 72'de hat-trick'e ulaştı. G.Saray'ın 10 kişi kalması ve Samsun'da yenik düşmesi Kadıköy'ü bir nebze coşturdu. 3 gol atan Talisca, 82'de alkışlarla yerini Cherif'e bıraktı. Fenerbahçe taraftarı takıma destek verse de oyuna giren Alvarez'e büyük tepki gösterdi.