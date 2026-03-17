Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 4-1 kazanan sarı lacivertliler 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe'ye seyircisi önünde galibiyeti getiren golleri 41, 68, 79'da Dorgeles Nene ve 59'da N'Golo Kante kaydetti. Konuk ekip Gaziantep FK'nin tek golü ise 52'de penaltıdan Maxim'den geldi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligde 60 puana ulaştı. Gaziantep FK ise haftayı 33 puanla kapattı.

Fenerbahçe milli ara sonrası dev derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Gaziantep FK ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

KANTE'DEN SİFTAH

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante, devre arasında imza attığı sarı lacivertli kulüple ilk kez gol sevinci yaşadı.

HAT-TRICK KAHRAMANI NENE

Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncusu Dorgeles Nene maça adeta damga vurdu. Nene attığı 3 golle takımının aldığı galibiyetin mimarı oldu.

ASENSIO YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Fenerbahçe'de kariyer sezonunu geçiren Marco Asensio, Gaziantep FK'yi de boş geçmedi. İspanyol yıldız karşılaşmayı 2 asistle tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının ilk 11'ine göre kadroda 5 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük maçına ilk 11'de başlattığı Mert Günok, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues ve Kerem Aktürkoğlu'nu yedek soyundurdu.

İtalyan çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Gaziantep FK karşısında Ederson Moraes, Archie Brown, Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Anthony Musaba'yı ilk 11'de görevlendirdi.

Gaziantep FK karşısında kalede Ederson'u oynatan Tedesco, savunma dörtlüsünü Levent Mercan, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde ve Archie Bronw'dan oluşturdu. Orta ikilide Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante'yi tercih eden Tedesco, hücum hattında ise Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Anthony Musaba'ya şans verdi. İtalyan teknik adam, gol yollarında da Sidiki Cherif'e güvendi.

Fenerbahçe'de Mert Günok, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Mert Müldür, Fred Rodrigues, İsmail Yüksek, Alaettin Ekici, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Anderson Talisca ise yedek soyundu.

TALİSCA YAKLAŞIK 1 AY SONRA KADRODA

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, yaklaşık 1 aylık sürenin ardından kadroda yer aldı.

Sakatlığı sebebiyle son 5 resmi maçı kaçıran tecrübeli oyuncu, son olarak 23 Şubat'ta Kasımpaşa mücadelesinde forma giymişti.

CEZASI SONA EREN TEDESCO VE KARDEŞİ KULÜBEDE

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ve kardeşi Umberto, Gaziantep FK maçında kulübeye döndü.

Kart cezaları nedeniyle Fatih Karagümrük maçında yedek kulübesinde bulunamayan teknik direktör Domenico Tedesco ve yardımcı antrenör olan kardeşi Umberto Tedesco, Gaziantep FK karşılaşmasında takımın başında yer aldı.

Tedesco, 1 maç sonra takımını kenardan yönetti.

SAĞ BEKTE TERCİH LEVENT

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Gaziantep FK karşısında sağ bekte Levent Mercan'ı görevlendirdi.

Nelson Semedo'nun sakatlığı nedeniyle oynayamadığı bu pozisyonda Tedesco, Mert Müldür'e görev vermişti.

Son maçların son bölümlerinde Levent Mercan'ı sağ bekte görevlendiren Tedesco, Mert Müldür'ü yedek soyundururken bu oyuncunun yerine Levent'i sağ bekte değerlendirdi.

4 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Edson Alvarez ve Nelson Semedo, kadroda yer almadı.

Bu isimlerin yanı sıra arkadaşlarına destek olmak için kadroda yer bulan Milan Skriniar da sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

DERBİ ÖNCESİ 5 İSİM KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde 5 oyuncu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertli ekipte Archie Brown, Anthony Musaba, Matteo Guendouzi, Mert Günok ve Kerem Aktürkoğlu, Gaziantep FK maçında kart görmeleri durumunda derbide takımını yalnız bırakacak.

Öte yandan sarı kart ceza sınırında bulunan Nelson Semedo, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Fenerbahçeli taraftarlar, Gaziantep FK maçına ilgi göstermedi.

Sezon başından beri takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlar, sarı-lacivertli ekibin zirve yarışında lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşmesinin ardından Gaziantep FK maçında tribünleri doldurmadı.

Chobani Stadı'nda büyük boşluklar göze çarptı.

ÇANAKKALE UNUTULMADI

Fenerbahçe Kulübü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünü unutmadı.

Maç öncesinde Maraton Tribünü'nde "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz." pankartı açıldı.

GAZİANTEP FK'DE 6 EKSİK

Gaziantep FK, Fenerbahçe maçında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

Kırmızı-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Kevin Rodrigues, Ogün Özçiçek ve Denis Dragus'un yanı sıra kart cezalıları Christopher Lungoyi, Arda Kızıldağ ve Nazım Sangare, müsabakada takımlarını yalnız bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Levent Mercan'ın pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Nene, rakibinden sıyrılıp ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu. Kaleci Burak Bozan gole izin vermedi.

20. dakikada sol kanatta topla buluşup son çizgiye inen Archie Brown, ceza sahası çizgisindeki Asensio'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda son anda savunma araya girerek topu kornere gönderdi.

32. dakikada Gaziantep FK hızlı çıktı. Maxim'in pasında sağ kanatta topla buluşan Bayo, ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu, kaleci Ederson topu kornere gönderdi.

34. dakikada Gaziantep FK gole yaklaştı. Sağdan kazanılan kornerde Maxim ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Tayyip Talha Sanuç'un kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

41. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Gaziantep FK'nin kullandığı kornerde top Musaba'da kaldı. Bu futbolcunun uzun pasına hareketlenen Cherif, savunmayı geçip kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Burak Bozan'dan dönen topu önünde bulan Nene, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Sağdan kazanılan kornerin ardından Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırırken VAR uyarısı sonrasında hakem Kadir Sağlam, pozisyonu yeniden izledi. Sağlam, Asensio'nun topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. 52'nci dakikada penaltıda topun başına Maxim geçti. Bu futbolcunun sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ederson'un uzandığı köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

56. dakikada Fenerbahçe net bir fırsattan yararlanamadı. Mert Müldür'ün sağdan kale sahası içine ortasında topla buluşan Asensio'nun çaprazdan vuruşunda, kaleci Burak Bozan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

59. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Soldan paslaşılarak kullanılan kornerde ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Kante'nin sert şutunda, savunmaya da çarpan top filelere gitti: 2-1.

68. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Guendouzi'nin derin pasında savunmanın arkasına sarkan Nene, ceza sahasına girer girmez yerden vurdu. Kaleci Burak Bozan'ın müdahalesine rağmen top filelerle buluştu: 3-1.

79. dakikada Fenerbahçe, skoru 4-1'e getirdi. Orta sahada topla buluşan Asensio, savunmanın arkasına koşan Nene'yi gördü. Bu futbolcu, ceza sahasına girer girmez aşırtma bir vuruşla maçtaki 3. golünü kaydetti.

82. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Talisca'yla verkaç yapan Guendouzi, ceza sahası sol çaprazındaki Kerem Aktürkoğlu'nu topla buluşturdu. Bu futbolcunun düzeltip sert vuruşunda top yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Chobani

Hakemler: Kadir Sağlam, Süleyman Özay, Esat Sancaktar

Fenerbahçe: Ederson, Levent Mercan (Dk. 46 Mert Müldür), Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi (Dk. 84 Fred), Nene, Asensio (Dk. 84 İsmail Yüksek), Musaba (Dk. 74 Kerem Aktürkoğlu), Cherif (Dk. 58 Talisca)

Gaziantep FK: Burak Bozan, Tayyip Talha Sanuç, Abena, Mujakic, Kozlowski, Gassama (Dk. 74 Camara), Perez, Melih Kabasakal, Yusuf Kabadayı (Dk. 87 Gidado), Bayo, Maxim

Goller: Dk. 41, 68 ve 79 Nene, Dk. 59 Kante (Fenerbahçe), Dk. 52 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 44 Nene, Dk. 65 Tedesco (Teknik direktör) (Fenerbahçe)