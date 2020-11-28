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Spor

Kadıköy'de 58. randevu

Süper Lig'in 10. haftasında yarın oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde, Kadıköy'deki maçlarda ev sahibi sarı-lacivertlilerin galibiyet sayısında 4 farkla üstünlüğü bulunuyor.

AA28 Kasım 2020 Cumartesi 12:09 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 12:09
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İki takım, bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Ülker Stadı'nda 57 kez karşılaştı. Kadıköy'deki maçlarda Fenerbahçe biri hükmen olmak üzere 22, Beşiktaş 18 kez kazandı, 17 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Kadıköy'de Fenerbahçe 80, Beşiktaş 72 kez gol sevinci yaşadı.

LİG MAÇLARI

İki takım arasında Kadıköy'deki lig maçlarında galibiyet sayısında ev sahibi Fenerbahçe'nin 7 farkla üstünlüğü var.

Taraflar, Ülker Stadı'nda 39 kez lig maçlarında karşılaşırken, Fenerbahçe 16, Beşiktaş 9 galibiyet aldı, 14 maç ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe evindeki lig maçlarında 54 gol attı, Beşiktaş deplasmanda 46 kez fileleri havalandırdı.

İki takım arasında geçen sezon Kadıköy'de yapılan lig maçı 3-1 sona erdi.

BEŞİKTAŞ'TAN FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye lig tarihinin en ağır yenilgilerinden bazılarını tattırdı.

Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990 tarihinde yapılan lig maçında sahadan 5-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Beşiktaş ayrıca, rakibini Kadıköy'de bir kez 4-0, bir kez de 4-1'lik skorlarla yendi.

Fenerbahçe ise Kadıköy'de rakibini biri hükmen galibiyet olmak üzere 4 kez 3-0 yenmeyi başardı.

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