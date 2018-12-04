Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kadıköy'de Aziz Yıldırım sesleri

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda konuk ettiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla mücadelenin sona ermesinin ardından hayal kırıklığına uğrayan bazı taraftarlar tribünde Aziz Yıldırım lehine tezahürat ettiler.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig'de 14. haftanın perdesi Kadıköy'de kapandı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fenerbahçe, ligin flaş ekibi Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. 8. dakikada Kasımpaşa'nın kazandığı penaltıya verilen VAR kararı maça damga vurdu. Topun başına geçen Diagne, penaltıda Harun'u geçemedi fakat attığı gollerle Paşa'ya 1 puanı getiren isim oldu. Fenerbahçe'nin golleri ise Roman Neustadter ve Özgür Çek (KK)'den geldi.

Başakşehir'in puan kaybettiği haftada Kasımpaşa, Kadıköy'de aldığı beraberlikle 26. puana yükseldi ve ikinci sıradaki yerini korudu. Fenerbahçe ise 14 puana yükseldi, haftayı 15. sırada kapattı.

Bu mücadelenin hemen ardından maçı izlemek için Kadıöy'deki yerini alan ve hayal kırıklığına uğrayan bazı taraftarlar bitiş düdüğününü hemen ardından Aziz Yıldırım lehine tezahürat yaptılar.

(Fanatik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Venezuelalı askerler İstiklal Marşı´nı hep bir ağızdan okudu

Venezuelalı askerler İstiklal Marşı´nı hep bir ağızdan okudu

Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi Korkut ATOM ile hedefleri tam isabetle vurdu

Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi Korkut ATOM ile hedefleri tam isabetle vurdu

Soyuz MS-11 uzaya fırlatıldı

Soyuz MS-11 uzaya fırlatıldı

3600 ek gösterge son dakika haberleri memur, polis, öğretmen emekli maaşı ne kadar oldu

3600 ek gösterge son dakika haberleri memur, polis, öğretmen emekli maaşı ne kadar oldu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA