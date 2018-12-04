Kadıköy'de Aziz Yıldırım sesleri

Spor Toto Süper Lig'de 14. haftanın perdesi Kadıköy'de kapandı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fenerbahçe, ligin flaş ekibi Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. 8. dakikada Kasımpaşa'nın kazandığı penaltıya verilen VAR kararı maça damga vurdu. Topun başına geçen Diagne, penaltıda Harun'u geçemedi fakat attığı gollerle Paşa'ya 1 puanı getiren isim oldu. Fenerbahçe'nin golleri ise Roman Neustadter ve Özgür Çek (KK)'den geldi.

Başakşehir'in puan kaybettiği haftada Kasımpaşa, Kadıköy'de aldığı beraberlikle 26. puana yükseldi ve ikinci sıradaki yerini korudu. Fenerbahçe ise 14 puana yükseldi, haftayı 15. sırada kapattı.

Bu mücadelenin hemen ardından maçı izlemek için Kadıöy'deki yerini alan ve hayal kırıklığına uğrayan bazı taraftarlar bitiş düdüğününü hemen ardından Aziz Yıldırım lehine tezahürat yaptılar.

(Fanatik)