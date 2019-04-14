Kadıköy'de dev derbi öncesi büyük gerginlik

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanan maçtan önce sarı-lacivertli taraftarlar ile Hasan Şaş arasında gergin anlar yaşandı.

Galatasaray taraftarının çağrısı üzerine tribünlere giden Hasan Şaş, Fenerbahçeli taraftarların tepki göstermesinin ardından oldukça sinirlendi.

Tribünlerden gelen "su şişeleri" ve yapılan tezahüratlara tepki gösteren Hasan Şaş'ı Fenerbahçe'nin tecrübeli isimlerinden Volkan Demirel "Ağabey yapma ya" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Volkan'ın ardından ısınmalarını sürdüren Galatasaraylı futbolcular da Şaş'ın yanına gelerek gerginliğe müdahale etti.