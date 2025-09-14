İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2025 Pazar / 22 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,397
  • EURO
    48,6344
  • ALTIN
    4845.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kadıköy'de dev maç! İlkler yaşanacak
Spor

Kadıköy'de dev maç! İlkler yaşanacak

Trendyol Süper Lig'in 5. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe'nin evinde Trabzonspor'u konuk edeceği maçta ilkler yaşanacak. İşte detaylar...

AKŞAM SPOR14 Eylül 2025 Pazar 09:16 - Güncelleme:
Kadıköy'de dev maç! İlkler yaşanacak
ABONE OL

Süper Lig'de sezonun ilk büyük maçı Kadıköy'de Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında oynanacak. Basketbol Milli Takımımızın bu akşam oynayacağı final maçı sebebiyle derbinin saati 20.00'den 19.00'a çekildi.

Teknik Direktör Domenico Tedesco'yu göreve getiren Kanarya'da; Ederson, Asensio, Kerem gibi yeni transferler ilk maç heyecanını yaşayacak. 680 gündür ezeli rakiplerine karşı kazanamayan Trabzonspor ise bu sezon hasreti dindirmek istiyor. Karadeniz ekibinde Olaigbe, Augusto, Muçi, Onana gibi yeni isimler de ilk derbisine çıkacak. Sarı-Lacivertliler'de sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir kadroda yer almayacak. Semedo'nun durumuna maç saati bakılacak. Bordo-mavililer'de ise Pina, Nwakaeme, Bouchouari ve Sikan sakat. Oulai ise cezalı.

ÖNERİLEN VİDEO

Gençlik ve özgüven vizyonuyla yeni eğitim yılı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.