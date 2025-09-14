Süper Lig'de sezonun ilk büyük maçı Kadıköy'de Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında oynanacak. Basketbol Milli Takımımızın bu akşam oynayacağı final maçı sebebiyle derbinin saati 20.00'den 19.00'a çekildi.

Teknik Direktör Domenico Tedesco'yu göreve getiren Kanarya'da; Ederson, Asensio, Kerem gibi yeni transferler ilk maç heyecanını yaşayacak. 680 gündür ezeli rakiplerine karşı kazanamayan Trabzonspor ise bu sezon hasreti dindirmek istiyor. Karadeniz ekibinde Olaigbe, Augusto, Muçi, Onana gibi yeni isimler de ilk derbisine çıkacak. Sarı-Lacivertliler'de sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir kadroda yer almayacak. Semedo'nun durumuna maç saati bakılacak. Bordo-mavililer'de ise Pina, Nwakaeme, Bouchouari ve Sikan sakat. Oulai ise cezalı.