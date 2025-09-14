Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak maçta, hakem Ozan Ergün görev yapacak. Saat 19.00'de başlayacak mücadele, TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.

Sarı lacivertliler, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde çıkacağı ilk maçtan galip ayrılmak istiyor.

DOMENİCO TEDESCO İLK GALİBİYETİNİ ALMAK İSTİYOR

Fenerbahçe, ligde geride kalan 4 haftada 3 kez sahaya çıktı. Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin yenen sarı lacivertliler, Göztepe ile de berabere kalarak 7 puan topladı. Fenerbahçe'nin, ilk haftada oynaması gereken Corendon Alanyaspor maçı; Avrupa mücadelesi nedeniyle ertelenmişti. Bu karşılaşma, 17 Eylül Çarşamba günü Kadıköy'de oynanacak.

FENERBAHÇE'DEKİ EKSİKLER

Fenerbahçe, Trabzonspor'a karşı bazı önemli oyuncularından yararlanamayacak. Sakatlığı bulunan Jhon Duran, Edson Alverez, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş karşılaşmada forma giyemeyecek. Nelson Semedo'nun durumu ise maç günü belli olacak.

Trabzonspor ise sezona çok iyi başlangıç yaptı. Karadeniz ekibi; Kocaelispor, Kasımpaşa ve Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 yendi. İlk üç haftada gol yemeden kazanan Fatih Tekke'nin öğrencileri, 4'üncü haftada ise Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Bordo mavililer, Fenerbahçe karşısında da sahadan iyi bir sonuçla ayrılmayı amaçlıyor.

TRABZONSPOR'DAKİ EKSİKLİKLER

Trabzonspor'da bu mücadele öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Tedavileri süren Danylo Sikan, Wagner Pina, Benjamin Bouchouari ile cezalı Christ Oulai zorlu deplasmanda görev yapamayacak.

İki takımda da gözler yeni transferde olacak. Hem Fenerbahçe'nin (Ederson) hem de Trabzonspor'un (Andre Onana) yeni kalecileriyle sahada olması bekleniyor. Ederson ve Onana, Premier Lig'den sonra bu kez Süper Lig'de karşı karşıya gelecek.

DEV MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, A.Brown, Fred, İsmail, Talisca, İrfan Can, Kerem, En-Nesyri

Trabzonspor: Onana, Mustafa Eskihalaç, Savic, Batagov, Arif, Okay, Foröcarelli, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Muçi, Onuachu