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Spor

Kadıköy'de dev şölen! Fenerbahçe tur biletini kaptı

Fenerbahçe, dün akşam sahasında İsviçre ekibi Lugano'yu sahasında konuk etti. Sarı lacivertli ekip, konuk takımı Edin Dzeko ve Szymanski'nin golleriyle mağlup ederek 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. İşte detaylar...

Akşam31 Temmuz 2024 Çarşamba 09:06 - Güncelleme:
Kadıköy'de dev şölen! Fenerbahçe tur biletini kaptı
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Bu sezon ilk resmi maçını geçen hafta Lugano ile deplasmanda oynayan Fenerbahçe; kendi liginde 2'de 2'yle yola devam eden rakibini Kadıköy'de ağırladı. Resmi maçlara başlayan Lugano'ya göre fiziksel form dezavantajı bulunan temsilcimiz, 7'de Mahmoud'un füzesine engel olamadı. Fred'in erken sakatlığıyla morali ve oyun düzeni bozulan Kanarya, ilk yarının sonlarına doğru toparlamaya başladı.

Sarı lacivertlilerin golü 59'da kaptan Dzeko ile geldi. İsviçre'de hattrick yapan deneyimli oyuncu, Kadıköy'de de dümeni devraldı. 59'da Mert Hakan'ın ortasını kafayla tamamlayan 39 yaşındaki yıldız, skora dengeyi getirdi. Golle morallenerek oyun üstünlüğünü de ele alan Kanarya, 90+3'te Szymanski ile son sözü söyledi. Sırp maestro Tadic'in adeta 'Al da at' dediği topu tamamlayan Polonyalı 'on numara', galibiyeti getirdi.

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