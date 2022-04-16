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Spor

Kadıköy'de duygusal anlar! İsmail Kartal gözyaşlarını tutamadı

Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-0 yendiği maçta tribünlerden İsmail Kartal sesleri yükseldi. Gözleri dolan teknik direktör İsmail Kartal, taraftarları selamladı.

16 Nisan 2022 Cumartesi 23:11 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 23:11
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Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde evinde Göztepe'yi 2-0 ile geçerek üst üste 5. galibiyetini aldığı maçta duygusal anlar yaşandı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, kendisi için yapılan tezahüratların ardından gözyaşlarını tutamadı ve tribünleri selamladı.

TARAFTARLAR, İSMAİL KARTAL'I BAĞRINA BASTI

Göztepe'yi 2-0 ile geçen Fenerbahçe haftayı 2. sırada tamamlamayı garantiledi. Sarı-lacivertli taraftarlar da 5 haftadır art arda kazanan ve sarı-lacivertlilerin başında çıktığı 13 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 yenilgi alan İsmail Kartal'ı, İzmir ekibi karşısında bağrına bastı.

GÖZLERİ DOLDU

Mücadelenin son dakikalarında tribünlerden "Fenerbahçe'nin çocuğu İsmail Kartal" sesleri yükseldi. Bu anlarda taraftara karşılık veren tribünleri selamlayan başarılı çalıştırıcının gözleri doldu.

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