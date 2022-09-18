Kadıköy'de Emre Mor fırtınası! İnanılmaz: Avrupa bu rekorla sallandı

Fenerbahçe'de Emre Mor, ligde Alanyaspor'u 5-0 mağlup ettikleri maçta performansıyla gündem oldu. Emre Mor, ilk 11'de başladığı mücadelede taraftarların da beğenisini toplarken, sarı-lacivertli takım ise rakamlarla birçok Avrupa ekibini geride bıraktı.

KADIKÖY'DE EMRE MOR FIRTINASI

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Emre Mor performansıyla büyük beğeni topladı. 66 dakika sahada kalan Emre Mor, 16 ikili mücadelenin 12'sini kazandı.

EMRE MOR, SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sarı-lacivertliler karşılaşmada başarılı bir performans sergileyen Emre Mor'a övgüler yağdırdı. Yapılan paylaşımlar sonrası 25 yaşındaki oyuncu sosyal medyada kısa sürede trendlere girdi.

FENERBAHÇE AVRUPA'YA DAMGA VURDU

Opta verilerine göre; Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde maç başına 3.6 gol ile en fazla gol atan Paris Saint-Germain'in ardından 3.3 gol ortalamasıyla ikinci takım oldu.

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de 20 golle en fazla ağları sarsan, en fazla gol beklentisi yakalayan ve net gol pozisyonuna giren takım oldu.

Ayrıca sarı-lacivertliler, lig tarihinde ilk altı maç itibarıyla en fazla gol attığı sezona ulaşarak rekor kırdı.