İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2025 Salı / 12 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4816
  • EURO
    49,3498
  • ALTIN
    5745.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kadıköy'de görsel şölen! Derbi için özel koreografi
Spor

Kadıköy'de görsel şölen! Derbi için özel koreografi

Dün akşam Kadıköy muhteşem bir görsel şölene ev sahipliği yaptı. Işık gösterisiyle başlayan görsel şov, 4 tribünün de katıldığı Lefter temalı koreografi ile taçlandırıldı. İşte detaylar...

AKŞAM2 Aralık 2025 Salı 09:26 - Güncelleme:
Kadıköy'de görsel şölen! Derbi için özel koreografi
ABONE OL

Kadıköy dün tarihi günlerinden birini yaşadı. Tribünleri tamamen dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, muhteşem bir görsel şölene imza attı. Oyuncuların sahaya girişi esnasında sarı-lacivert dumanlarla ufak bir gösteri yapan takım, maç kadrolarını da ışık şovuyla duyurdu.

Kadroların duyurulmasının ardından, geçmişteki derbileri ve efsane oyuncularını da ışık şovuyla hatırlatan Fenerbahçe, 2002 yılındaki 6-0'lık derbi galibiyetine, Alex, Valencia ve Appiah gibi oyunculara ışık şovunda yer verdi. Fenerbahçe taraftarı, Lefter Küçükandonyadis temalı bir koreografi yaptı. Koreografi de, "Mazindeki şanlı forma, miras oldu yarınlara" yazısı yer alırken, Teknik Direktör Tedesco ve sarı-lacivertli futbolcular da yer aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Virajı alamadı, yan yattı: İnşaat malzemeleri sokağa saçıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.