Kadıköy dün tarihi günlerinden birini yaşadı. Tribünleri tamamen dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, muhteşem bir görsel şölene imza attı. Oyuncuların sahaya girişi esnasında sarı-lacivert dumanlarla ufak bir gösteri yapan takım, maç kadrolarını da ışık şovuyla duyurdu.

Kadroların duyurulmasının ardından, geçmişteki derbileri ve efsane oyuncularını da ışık şovuyla hatırlatan Fenerbahçe, 2002 yılındaki 6-0'lık derbi galibiyetine, Alex, Valencia ve Appiah gibi oyunculara ışık şovunda yer verdi. Fenerbahçe taraftarı, Lefter Küçükandonyadis temalı bir koreografi yaptı. Koreografi de, "Mazindeki şanlı forma, miras oldu yarınlara" yazısı yer alırken, Teknik Direktör Tedesco ve sarı-lacivertli futbolcular da yer aldı.