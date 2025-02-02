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Spor

Kadıköy'de hem penaltı hem kırmızı kart! İşte o pozisyon

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırladı. Ülker Stadı'nda ilk yarıda arka arkaya yediği 2 golle geriye düşen Fenerbahçe son bölümde VAR kararıyla penaltı kazandı. Ardından ise Olawoyin ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Haber Merkezi2 Şubat 2025 Pazar 20:25 - Güncelleme:
Kadıköy'de hem penaltı hem kırmızı kart! İşte o pozisyon
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırladı. Ülker Stadı'nda ilk yarıda arka arkaya yediği 2 golle geriye düşen Fenerbahçe son bölümde VAR kararıyla penaltı kazandı.

HAKEM DEVAM DEDİ

Kullanılan köşe vuruşu öncesi sarı lacivertlilerin yeni stoperi Skriniar rakibin müdahalesi ile ceza sahası içinde yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Burak Pakkan sarı lacivertlilerin penaltı beklediği pozisyonda oyunu devam ettirdi.

VAR İZLEMEYE ÇAĞIRDI

Uzun bir incelemenin ardından VAR pozisyonu izlemesi için Pakkan'ı kenara davet etti. Skriniar'ın gelen ortaya hareketlendiği pozisyonda Olawoyin'in hareketini izleyen Pakkan geri gelerek penaltı noktasını gösterdi ve Olawoyin'i ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Fenerbahçe kazanılan penaltı atışını Dzeko ile gole çevirerek farkı 1'e indirdi. Çaykur Rizespor 2-0 öne geçtiği maçın ilk yarısında 10 kişi kaldı.

FOTOĞRAFLAR BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR

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