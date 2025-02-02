Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırladı. Ülker Stadı'nda ilk yarıda arka arkaya yediği 2 golle geriye düşen Fenerbahçe son bölümde VAR kararıyla penaltı kazandı.

HAKEM DEVAM DEDİ

Kullanılan köşe vuruşu öncesi sarı lacivertlilerin yeni stoperi Skriniar rakibin müdahalesi ile ceza sahası içinde yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Burak Pakkan sarı lacivertlilerin penaltı beklediği pozisyonda oyunu devam ettirdi.

VAR İZLEMEYE ÇAĞIRDI

Uzun bir incelemenin ardından VAR pozisyonu izlemesi için Pakkan'ı kenara davet etti. Skriniar'ın gelen ortaya hareketlendiği pozisyonda Olawoyin'in hareketini izleyen Pakkan geri gelerek penaltı noktasını gösterdi ve Olawoyin'i ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Fenerbahçe kazanılan penaltı atışını Dzeko ile gole çevirerek farkı 1'e indirdi. Çaykur Rizespor 2-0 öne geçtiği maçın ilk yarısında 10 kişi kaldı.

FOTOĞRAFLAR BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR