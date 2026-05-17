Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Ligde şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran sarı lacivertliler, Eyüpspor maçında ise 2-0 geri düşmesinin ardından taraftarlar tarafından ıslıklandı.
Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, 17. ve 36. dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle 2-0 geri düştü.
Bu gollerin ardından Fenerbahçe tribünleri, takıma tepki gösterdi. Sarı lacivertli taraftarlardan, top Fenerbahçeli oyunculara gelince ıslık sesleri yükseldi.