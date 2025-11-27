Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Macar ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Ferencvaros maçın 66'ıncı dakikasında Barnabas Varga'nın attığı golle öne geçti. Temsilcimiz Fenerbahçe bu gole cevabını yalnızca 3 dakika sonra Anderson Talisca ile verdi.

Fenerbahçe'de oyuna ikinci yarıda dahil olan Jhon Duran, 90+1'de gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla birlikte sarı lacivertliler beş maç sonunda turnuvada 8 puana ulaştı. Ferencvaros ise haftayı 11 puanda kapattı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Brann ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ferencvaros ise sahasında İskoç ekibi Rangers'ı ağırlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynadıkları Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'ine göre kadrosunda 3'ü zorunlu 7 değişiklik gerçekleştirdi.

Genç teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlattığı Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues'i sarı kart cezaları nedeniyle kadroya alamadı. 40 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yanı sıra Mert Müldür, Levent Mercan, Dorgeles Nene ve Jhon Duran'ı ise yedek soyundurdu.

İtalyan teknik adam, söz konusu futbolcuların yerine ise ilk 11'de Nelson Semedo, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Edson Alvarez, Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri'yi sahaya sürdü.

Fenerbahçe'de ayrıca İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Sebastian Szymanski, Kamil Efe Üregen ve Haydar Karataş yedekler arasında bulundu.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezaları bulunan Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues'in yanı sıra sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü takımını yalnız bıraktı.

Öte yandan Fenerbahçe, Avrupa listesinde yer almayan Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz ve Mert Hakan Yandaş ile kadro dışı kararı alınan İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun'dan da faydalanamadı.

YİĞİT EFE DEMİR, İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yiğit Efe Demir, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir resmi karşılaşmada ilk 11'de görev aldı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord karşısında son bölümde oyuna dahil olan Yiğit Efe, ligde ise süre bulamamıştı.

Domenico Tedesco, savunmada Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü'nün yokluğunda 21 yaşındaki oyuncuyu ilk 11'de değerlendirdi.

ORTA ALANDA TERCİH ASENSİO

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Ferencvaros karşısında Marco Asensio'yu orta alanda görevlendirdi.

İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues'in cezası, Sebastian Szymanski'nin de hazır olmaması nedeniyle 40 yaşındaki çalıştırıcı, "10" numarada görevlendirdiği İspanyol yıldızı Ferencvaros karşısında "8" numarada oynattı.

SYZMANSKİ YEDEK SOYUNDU

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, Ferencvaros maçında kadroya dahil edildi.

Milli arada yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan ve Çaykur Rizespor müsabakasında takımını yalnız bırakan Szymanski, Ferencvaros müsabakasında yedek soyundu.

ALTYAPIDAN 2 İSİM KULÜBEDE

Fenerbahçe'de ceza ve sakatlıklardan oluşan eksiklik nedeniyle Ferencvaros karşısında altyapıdan 2 oyuncu kadroya dahil edildi.

Sarı-lacivertlilerde 17 yaşındaki oyunculardan stoper Kamil Efe Üregen ile sol kanat Haydar Karataş, Tedesco'dan forma bekledi.

FENERBAHÇE, FERENCVAROS YÖNETİCİLERİNİ YEMEKTE AĞIRLADI

Fenerbahçe Kulübü, Ferencvaros yöneticilerini ve UEFA delegesini yemekte ağırladı.

Çengelköy'de bulunan bir restoranda gerçekleştirilen dostluk yemeğine yönetim kurulu üyeleri Taner Sönmezer, Gürhan Taşkaya, Serhan Yılmaz ile Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Terzi, Ferencvaros Başkanı Gabor Kubatov, yönetim kurulu üyeleri ve UEFA Delegesi Aleksandra Pejkovska katıldı.

Yemeğin ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Talisca, Asensio'yla verkaç yapıp ceza yayı üzerinden sert vurdu ancak kaleci Dibusz topu kontrol etti.

24. dakikada Oğuz Aydın'ın pasında topu alan Asensio, ceza sahası dışı sağ çaprazından sert vurdu, kaleci Dibusz bu pozisyonda da yine tehlikeyi önledi.

33. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Asensio'nun rakibinden sıyrılıp uzaktan sert vuruşunda, Dibusz uzanarak meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.

35. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Kerem Aktürkoğlu ön direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

40. dakikada Ferencvaros etkili geldi. Makreckis'in kullandığı uzun taç atışında Archie Brown'dan topu kapan Varga, sağdan kale sahasına girip Yusuf Bamidele'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, direğe çarpan top yandan auta çıktı.

45. dakikada Ferencvaros gole yaklaştı. Zachariassen'in kafayla indirdiği topu alan Yusuf Bamidele, ceza sahasına girer girmez plase bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri geldi.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamandı.

57. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Soldan kazanılan korner atışında Asensio kale sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen En-Nesyri'nin yakın mesafeden vuruşunda, top yandan auta gitti.

66. dakikada Ferencvaros öne geçti. Soldan kazanılan korner atışını Kanichowsky kullandı. Kale sahası içine gönderilen ortada iyi yükselen Varga, yakın mesafeden topu kafayla ağlara yolladı: 0-1

68. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Levent Mercan'ın soldan ortasında arka direkte topla buluşan Nene, müsait pozisyondaki Talisca'ya indirdi. Brezilyalı oyuncu ceza sahası içi sağ çaprazından sert bir şutla topu filelerle buluşturdu: 1-1

79. dakikada Fenerbahçe direğe takıldı. Talisca'nın pasında topla buluşan Nene'nin ceza yayı üzerinden sert şutunda, üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

82. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Talisca'nın uzaktan sert şutunda, kaleci Dibusz son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

90+1. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Jhon Duran ile Raemaekers arasında yaşanan gerilimin ardından hakem Ricardo de Burgos, Duran'ın rakibine kafa attığı gerekçesiyle Kolombiyalı oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.

Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Stat: Chobani

Hakemler: Ricardo de Burgos, Iker De Francisco, Asier Perez De Mendiola (İspanya)

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe Demir (Dk. 76 Mert Müldür), Brown, Alvarez, Asensio (Dk. 60 Nene), Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 60 Levent Mercan), En-Nesyri (Dk. 60 Duran)

Ferencvaros: Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Kanichowsky (Dk. 81 Ötvös), Keita (Dk. 81 Romao), Zachariassen (Dk. 60 Toth), Cadu (Dk. 60 O'Dowda), Varga, Yusuf Bamidele (Dk. 74 Joseph)

Goller: Dk. 66 Varga (Ferencvaros), Dk. 68 Talisca (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 90+1 Duran (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 21 Yiğit Efe Demir, Dk. 73 Skriniar, Dk. 80 Semedo, Dk. 90+6 Talisca, Dk. 90+7 Tedesco (Teknik direktör) (Fenerbahçe), Dk. 42 Zachariassen, Dk. 55 Szalai, Dk. 70 O'Dowda, Dk. 90+2 Raemaekers (Ferencvaros)